Walmart lidera la lista Fortune Global 500 en 2023, fue la que tuvo mayores ingresos en 2022

Fortune anunció que el minorista estadounidense Walmart encabezó la lista Fortune Global 500 para 2023, clasificando a las corporaciones más grandes del mundo por ingresos para el año fiscal 2022, con ingresos por $611,300 millones. El minorista con sede en Arkansas ocupó el puesto número 1 por décimo año consecutivo y por decimoctava vez desde 1995.

Walmart se une a un aumento en el número de empresas estadounidenses en Global 500 este año, alcanzando su total más alto desde 2010 en 136 empresas, que también es la más alta para un país independiente.

Este año Fortune reporta que la fortaleza del sector energético global fue muy clara cuando Saudi Aramco casi derribó al “Goliat” minorista de su posición privilegiada. Saudi Aramco (No. 2) se benefició del aumento de los precios de la energía, impulsado por la invasión rusa de Ucrania, que también impulsó a Exxon Mobil (No. 7) y Shell (No. 9) nuevamente al top 10 por ingresos. En ganancias, Saudi Aramco ganó $ 159,000 millones, el total anual más alto jamás alcanzado por una compañía Fortune Global 500.

Mientras tanto, Big Tech demostró que también sigue siendo un sector sólido y rentable. Juntos, Apple, Alphabet y Microsoft generaron $233,000 millones en ingresos netos, con Apple (No. 8) ganando poco menos de $100,000 millones en ganancias.

De acuerdo con el reporte, hubo 39 recién llegados a Fortune Global 500 de este año, incluidas 23 empresas que hicieron su debut, como Warner Bros. Discovery (Nº 449), además de empresas chinas por primera vez, Contemporary Amperex Technology (Nº 292) y Meituan (Nº 467).

Por geografía, las empresas chinas en total encabezan la lista Global 500 de este año con 142 empresas. Pero las 136 empresas estadounidenses generaron más ingresos en 2022: $13 billones de dólares frente a los $11,7 billones de dólares de la Gran China.

Las 10 mejores empresas Fortune Global 500 en 2023 :

1. Walmart (Estados Unidos)

2. Saudi Aramco (Arabia Saudita)

3. State Grid (China)

4. Amazon.com (EE.UU.)

5. Petróleo Nacional de China (China)

6. Sinopec (China)

7. Exxon Mobil (Estados Unidos)

8. Apple (EE.UU.)

9. Shell (Gran Bretaña)

10. Grupo UnitedHealth (EE. UU.)

Las empresas Fortune Global 500 generaron ingresos por un total de $41 billones, más de un tercio del PIB mundial, para un aumento del 8% con respecto al año pasado. Las ganancias acumuladas cayeron un 7% con respecto al año pasado a $2.9 billones.

Las empresas de la lista de 2023 emplean a 70.1 millones de personas en todo el mundo y tienen su sede en 232 ciudades y 33 países/territorios y regiones de todo el mundo. El número de mujeres directoras ejecutivas de las empresas Fortune Global 500 aumentó a 29 este año, de 24 el año pasado.

Para consultar la lista completa y metodología, ingrese aquí.

