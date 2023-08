Walmart dará reembolso de $49 dólares por hacer un cargo indebido en las máquinas de autopago

Walmart anunció que está ofreciendo un reembolso completo a los clientes que se vieron afectados por un cargo oculto en los quioscos de autopago que se hizo por $49 dólares.

Y es que muchos clientes compraron la membresía de Walmart+ sin darse cuenta durante el período de promoción de Walmart Plus Week (Semana Walmart Plus).

La membresía de Walmart+ proporciona diversos beneficios, como envío gratuito y acceso a una suscripción del servicio de streaming Paramount+.

Sucedió que, durante su Plus Week, que coincidió con Amazon Prime Week, Walmart realizó una promoción del 10 al 13 de julio que ofrecía la membresía anual a mitad de precio.

El precio más bajo de $49 se anunció en los quioscos de autopago.

Pero algunos compradores compraron accidentalmente la membresía con descuento.

Y es que aparecía un anuncio en las pantallas de los quioscos de autopago con la oferta y esto confundió a los clientes.

En el anuncio había un botón para rechazar la oferta. Sin embargo, debido a las prisas, muchos compradores terminaron comprando la membresía.

Muchos no se dieron cuenta exactamente de que habían agregado la suscripción a sus compras, lo que provocó que se quejaran en redes sociales.

Debido a esto, Walmart ha quitado el anuncio de los quioscos de autopago con la oferta.

La empresa también está ofreciendo reembolsos completos, pero solo para aquellas personas que aún no han activado sus membresías.

“Cualquier cliente que sin darse cuenta aprovechó esta oferta en un autopago y no la activó puede obtener un reembolso completo con el comprobante de compra. Los clientes pueden trabajar con los trabajadores en la tienda para recibir un reembolso”, dijo un portavoz de Walmart, de acuerdo con The Sun U.S.

La empresa les pide a los clientes que revisen sus recibos para ver si compraron la membresía accidentalmente durante la semana de promociones.

Si es así, solo deben llevar su recibo a su Walmart más cercano para recibir su reembolso.

