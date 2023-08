Bella Hadid comparte fotos y detalles de la lucha que enfrenta contra la enfermedad de Lyme

Con un mensaje esperanzador, Bella Hadid completó 100 días de intenso tratamiento médico contra Lyme, una enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas que afecta varios órganos del cuerpo, y que le diagnosticaron desde su adolescencia.

Ayer, la modelo de 26 años compartió una serie de fotografías en las que se ven cables conectados a su cuerpo mientras estaba acostada en una cama de un hospital y detalló cómo ha vivido esta etapa en su salud.

“Vivir en este estado, empeorando con el tiempo y el trabajo mientras trataba de enorgullecerme a mí misma, a mi familia y a las personas que me apoyan, me había pasado factura de una manera que realmente no puedo explicar. Estar así de triste y enferma con la mayor cantidad de bendiciones/privilegios/oportunidades/amor a mi alrededor fue posiblemente lo más confuso que jamás haya vivido“, escribió en su cuenta de Instagram.

La hija de la socialité Yolanda Hadid reveló que se encuentra bien y que no cambiaría las cosas: si tuviera que pasar por todo eso otra vez, lo haría de nuevo, resaltó.

“Una cosa que quiero expresarles a todos ustedes es que 1: Estoy bien y ustedes no tienen que preocuparse, y 2: no cambiaría nada por nada del mundo. Si tuviera que pasar por todo esto otra vez, para llegar aquí, al momento exacto en el que estoy ahora mismo, con todos ustedes, finalmente sanos, lo haría todo de nuevo. Me hizo quien soy hoy”, aseguró.

Desliza para ver las fotos de Bella Hadid

“Tengo tanta gratitud y perspectiva de la vida, estos más de 100 días de Lyme, enfermedad crónica, tratamiento de co-infección, casi 15 años de sufrimiento invisible, todo valió la pena si soy capaz de, si Dios quiere, tener una vida para difundir el amor de una taza llena, y ser capaz de ser realmente yo misma, por primera vez en la historia“, agregó.

En 2015, Bella compartió una carta que le envió a su médico un año anterior, diciendo que sufría de fatiga, depresión, dolores de cabeza y sudores nocturnos, entre otras cosas.

Su madre y su hermano Anwar, así como los famosos Justin Bieber, Avril Lavigne, Ashley Olsen y Thalía, han tenido Lyme.

