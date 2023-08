Lizzo pierde miles de seguidores en Instagram tras demanda de sus exbailarinas

La demanda de acoso sexual y ambiente de trabajo hostil contra Lizzo ha provocado que la intérprete de “About Damn Time” pierda casi 220 mil seguidores en Instagram.

La plataforma de reportes de redes sociales Social Blade contabilizó que la cantante ganadora del Grammy ha perdido 219 mil 570 seguidores en el periodo posterior al 1 de agosto, fecha en que se dio a conocer la demanda en su contra.

Aunque la cantidad de seguidores es grande, Lizzo sigue fuerte en la red social, donde cuenta con 13.3 millones de seguidores en su cuenta oficial.

Lizzo fue demandada en Estados Unidos por presuntamente crear un ambiente de trabajo hostil, acosar sexualmente a sus bailarinas y obligarlas a hacer actos sexuales.

Mediante un comunicado, la estrella oriunda de Detroit, se dijo afectada por las acusaciones en su contra y aseveró que no es la villana de los relatos que actualmente enfrenta.

“No estoy aquí para que me vean como una víctima, pero también sé que no soy la villana que la gente y los medios me han retratado estos últimos días“, añadiendo que su intención no ha sido afectar a su equipo de trabajo.

