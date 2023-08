La cineasta Sophia Nahli Allison asegura que Lizzo es “arrogante y desagradable”

Luego de que la cantante Lizzo fuera acusada por varios colaboradores de crear un ambiente laboral tóxico, con elementos de acoso sexual, racismo y hostilidad, una cineasta salió a hablar sobre su experiencia con la intérprete de “Juice”.

La directora Sophia Nahli Allison trabajó brevemente con Lizzo en el que sería un documental sobre una de sus giras. Sin embargo, abandonó el proyecto al poco rato debido a las actitudes arrogantes de la cantante.

“Normalmente no comento nada relacionado con la cultura pop. Pero, en 2019, viajé un poco con Lizzo para ser la directora de su documental”, escribió Allison en su cuenta de Twitter. “Me alejé después de unas dos semanas. Ella me trató con mucha falta de respeto“.

“La encontré arrogante, egocéntrica y desagradable. No estaba protegida y me arrojaron a una situación tímida con poco apoyo. Mi espíritu me dijo que me saliera de ahí tan rápido como pudiera y estoy muy agradecida de haber confiado en mi instinto. Me sentí profundamente herida, pero me he curado“.

Allison, nominada a un Óscar en 2021 por su cortometraje ‘A Love Song for Latasha’, quiso compartir su historia personal luego de ver las denuncias de bailarines y miembros del staff de Lizzo.

“Leer estos informes me hizo darme cuenta de lo peligrosa que era la situación. Este tipo de abuso de poder ocurre con demasiada frecuencia“, puntualizó la realizadora en la red social.

A inicios de esta semana se informó que tres ex bailarinas de Lizzo, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez, presentaron una demanda contra la cantante.

Las artistas alegan que la estrella pop las obligó a experimentar “un ambiente de trabajo hostil, acoso religioso, discriminación por discapacidad y acoso sexual“. También afirmaron que las presionó para hacer una sesión de fotos desnudas.

