“Me dijo que quería pelear”: Dominicano José Ramírez explica la razón de la pelea con Tim Anderson en el White Sox vs Guardians [Video]

El dominicano José Ramírez y el campocorto Tim Anderson protagonizaron una impresionante trifulca que incluyó una vaciada de bancas en el juego de este sábado donde los Chicago White Sox derrotaron por 7-4 a los Cleveland Guardians, sin embargo, el quisqueyano asegura que todo comenzó por una provocación del estadounidense.

Ramírez conectó un doble en la parte baja del sexto inning y tras llegar a la segunda base en un deslizamiento de cabeza sin malas intenciones, cruzó algunas palabra con Anderson quien inmediatamente se quitó el guante y levantó los brazos como si estuviera en un ring de boxeo.

It's fight night in Cleveland 😳 pic.twitter.com/3NEIpBEbSf — White Sox Talk (@NBCSWhiteSox) August 6, 2023

El campocorto de Chicago lanzó un golpe al aire e inmediatamente recibió un derechazo en el rostro por parte del infield de Cleveland que lo mandó directo al suelo, acto seguido se vaciaron las bancas y los jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos se enfrentaron alrededor de la segunda almohadilla.

Tras el final del juego, José Ramírez relató parte de las razones por las que inició la pelea, dejando saber que a su juicio, Tim Anderson no respeta el juego y en ocasiones usa más fuerza de la necesaria en ciertas jugadas, algo que considera puede provocar lesiones en otro jugadores. El dominicano le reclamó esto y luego inició la confrontación.

“Yo sentí que le di uno. Yo entiendo que él no está respetando el juego. No desde ayer, sino que viene haciendo eso desde hace tiempo y se le ha hablado. Yo mismo le he hablado, le he dicho a él que no puede hacer eso, porque puede lesionar a un muchacho… Lo que él hizo no está bien, me pegó muy fuerte, se lo corregí y me invitó a pelear. Si me invitó a pelear tenía que ejecutar”, explicó el antesalista de los Guardians.

Por su parte, Noah Syndergaard, quien llegó vía cambio desde los Dodgers y fue el encargado de abrir el juego por los Guardians, reconoció que la tensión entre ambos equipos se siente a la distancia. “Desde el momento en que puse un pie en el clubhouse supe que estos equipos no se quieren y no pienso que esto se vaya a resolver pronto”, expresó el derecho.

Lea también:

– New York Yankees arruinan estreno de Justin Verlander con Astros

– Luego de lanzar su juego perfecto Domingo Germán fue sacado del roster de Yankees para cumplir tratamiento por adicción al alcohol

– Dominicano Framber Valdez hizo historia con Houston Astros al lanzar su primer encuentro sin hit ni carrera