Mujer de Arizona es acusada de envenenar con cloro el café de su esposo, quien es aviador del Ejército de EE.UU.

Una mujer de Arizona fue arrestada y acusada de envenenar a su esposo, aviador del Ejército de Estados Unidos, al vertir cloro en su café, según informes.

Melody Feliciano Johnson, de 39 años, se encuentra detenida, y se le presentaron cargos de intento de asesinato en primer grado, asalto agravado y adición de sustancias nocivas a alimentos, bebidas y medicinas, de acuerdo con informes policiales.

A la sospechosa, cuya fianza fue fijada en $250,000 dólares, está casada con Roby Johnson, un aviador con quien está en proceso de divorcio.

Cuando Roby bebió el café presuntamente adulterado, presintió que algo extraño pasaba con la bebida en marzo, mientras él y Mélody estaban de viaje en Alemania.

Ante esto, Roby usó tiras de prueba para piscina con el fin de descubrir si su cafetera mostraba altos niveles de cloro, y el resultado arrojó positivo, de acuerdo con documentos judiciales.

La víctima precisó que simuló tomar café mientras aún estaba en Alemania, pues no quería denunciar el presunto intento de asesinato en ese país, apuntó AZ Family.

Al regresar a Estados Unidos en junio, Roby instaló una cámara dentro de su habitación de hotel cerca de la Base de la Fuerza Aérea Davis Monthan para vigilar a su esposa, y captó el momento en que su esposa vertió el supuesto químico en su café, y presentó un informe en Departamento de Policía de Tucson.

No obstante, el informe no fue seguido a causa de que el video no mostraba claramente que ella estaba vertiendo su bebida, indicaron los informes.

Roby entonces instaló otra cámara, que parecía una alarma contra incendios, y la reinstaló cuando la pareja volvió a su hogar permanente.

Cuando Roby regresó al departamento de policía el 18 de julio con evidencias adicionales, lograron ver a la mujer poniendo lejía en la máquina de café antes de prepararla.

De esa forma, la policía detuvo a Johnson, quien pidió un abogado, y al registrar la casa, afirmaron que la máquina de café olía a cloro, hallando un pequeño recipiente dentro del baño personal de la sospechosa. La pareja no compartía dormitorio ni baño, agregó AZ Family.

Los documentos judiciales precisaron que Roby cree que la sospechosa trató de envenenarlo para cobrar beneficios.

La fianza de alta cantidad se fijó porque Johnson tenía familia en Filipinas, y recientemente compró una casa allí, declaró la familia.

Con información de New York Post

