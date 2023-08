Mujeres en Texas que tengan embarazos con complicaciones estarán exentas de la prohibición estatal del aborto

Jessica Mangrum, jueza de la Corte de Distrito del condado de Travis, en Texas, dictaminó recientemente que las mujeres de este estado que tengan embarazos complicados quedarán exentas de la prohibición estatal del aborto al emitir una orden judicial temporal. Así lo informó el portal de noticias CNBC.

La jueza argumentó que esta decisión está basada en la falta de claridad acerca de las excepciones médicas de la prohibición del aborto.

“El Tribunal considera que existe incertidumbre con respecto a si la excepción médica a las prohibiciones del aborto en Texas permite que un médico brinde atención de aborto cuando, en el juicio de buena fe del médico y en consulta con la persona embarazada, esta última tiene una condición médica física emergente“, aseveró Mangrum en el fallo judicial.

De esta forma, la jueza respaldó la posición de la demanda establecida por mujeres y miembros del sector de salud al estado de Texas por haber prohibido el aborto.

De acuerdo con CNBC, la orden judicial temporal permanecerá vigente hasta que se resuelva la demanda contra Texas, a menos que una corte superior intervenga. Se espera que la orden sea apelada.

Asimismo, la jueza dictaminó que los médicos no pueden ser procesados por aplicar “juicio de buena fe” para proporcionar abortos en condiciones médicas físicas, incluyendo: aquellas que representan un riesgo de infección o hacen que el embarazo sea inseguro, cuando el feto no es probable que sobreviva al embarazo después del nacimiento, y cuando una condición médica no puede ser tratada eficazmente durante el embarazo o requiere una intervención.

El Centro de Derechos Reproductivos, organización que presentó la demanda en contra de la prohibición del aborto, se mostró complacido con el fallo judicial.

“El fallo de hoy alivia meses de confusión sobre qué condiciones califican como emergencias médicas bajo las prohibiciones del aborto en Texas, otorgando a los médicos permiso para usar su propio juicio médico al determinar cuándo se necesita atención de aborto“, explicó el grupo en un comunicado.

La demanda también estuvo respaldada por varias mujeres que afirmaron que se les negó el derecho al aborto a pesar de que sus vidas corrían un gran riesgo, según CNBC.

Este fue uno de los primeros casos de mujeres embarazadas que demandan por restricciones impuestas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara la decisión judicial conocida Roe v. Wade en junio de 2022, la cual garantizaba el derecho al aborto para las mujeres de todo el país.

La orden judicial es efectiva de inmediato. El juez estableció una fecha de juicio para el 25 de marzo.

El aborto fue prohibido con excepciones muy limitadas en Texas. Actualmente, las legislaturas estatales están debatiendo cuánto restringir o expandir el acceso al aborto después de esa decisión.

