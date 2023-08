Santiago Giménez pone a temblar al Feyenoord sobre su salida: “Cualquier cosa puede pasar en el fútbol”

El futbolista mexicano del Feyenoord, Santiago Giménez, generó preocupación dentro de la organización del fútbol europeo al hablar sobre su posible salida del equipo a pesar de haber firmado recientemente una renovación de su contrato hasta la temporada 2027 con una mejora salarial.

Durante una entrevista ofrecida para ESPN, el jugador de 22 años se mostró consciente que este tipo de oportunidades no ocurren dos veces debido a que los equipos suelen realizar cambios para mejorar sus filas; agregó que ningún futbolista tiene asegurada su permanencia dentro de cualquier club.

“Cualquier cosa puede pasar en el fútbol. Un día estás aquí, al otro allá. Depende más del club que del jugador. Puede llegar alguien y poner una oferta que no se puede rechazar. Uno nunca sabe”, expresó Giménez.

Asimismo, el ‘Bebote’ habló sobre su renovación a pesar de los rumores que lo colocaban fuera de las filas del club neerlandés y destacó que cada día que pasa dentro de la organización le toma un mayor cariño por la oportunidad que le están brindando a su carrera como profesional.

“Yo le agradezco al club, que a pesar de que tenía contrato vigente, ellos quisieron mejorar mi contrato. Este es el club que me abrió las puertas. Es mi primer club en Europa. Cada día me enamoro más de este equipo por la gente que me recibió de la mejor manera. Cada fin de semana nos apoyan. Hoy perdimos y salimos aplaudidos. Es impresionante la gente. Este club es maravilloso”, destacó.

Recordemos que Giménez llegó al equipo durante la temporada pasada con el objetivo de reforzar la ofensiva, hecho que realizó de una impresionante manera; esto le permitió ser tomado en cuenta por la directiva para las próximas campañas.

