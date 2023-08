Chris Noth, actor de ‘Sex and The City’, niega acusaciones de abuso sexual en su contra

Dos años después de que varias acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra salieran a la luz, el actor Chris Noth finalmente habló al respecto, negando categóricamente las denuncias.

“No me voy a ir a acostar y decir que se acabó (el tema). Es una historia lasciva, pero simplemente no es cierta“, confesó el actor de la exitosa serie ‘Sex and The City’ a la revista USA Today.

Sin embargo, sí aceptó que le fue infiel a su esposa. “Algo que no es un crimen“, añadió en la entrevista. El actor se encontraba promoviendo una marca de ropa para caballeros.

En diciembre de 2021, dos mujeres acusaron a Noth de haberlas agredido sexualmente, una en 2005 y otra en 2015. Los encuentros ocurrieron en Los Ángeles y Nueva York, respectivamente.

Compañeras de Noth en la serie ‘Law & Order’ también se unieron a las denuncias, señalando que el actor tenía un historial de ser una persona con tendencias y comentarios “sexualmente inapropiados”.

En el pasado, Noth afirmó que era inocente y que las acusaciones eran mentira, mientras que dijo que otras habían sido consensuales. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado cargos penales en su contra.

“No hay nada que pueda decir para cambiar la opinión de nadie cuando tienes ese tipo de maremoto”, dijo Noth. “Suena a la defensiva. No hay un juicio. Lo que sí es que ha habido comentarios aún más absurdos que no tienen absolutamente ninguna base de hecho“.

Entre que se comprueban o no dichas acusaciones, Noth perdió varios trabajos en el proceso. Por ejemplo, se le cayó una oportunidad de comprar una compañía tequilera.

El golpe más duro fue que la serie ‘And Just Like That’, secuela de Sex and The City, eliminó su personaje de forma sorpresiva.

