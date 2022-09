Chris Noth regresó al escenario tras enfrentar acusaciones de agresión sexual

Chris Noth ha vuelto al trabajo tras pasar varios meses desaparecido de la vida pública a raíz de las acusaciones de abusos sexuales que han realizado en su contra varias mujeres, ubicando esas supuestas agresiones en distintos momentos de las últimas dos décadas.

El actor de 67 años dirigió y protagonizó el pasado sábado una producción de una sola noche de la obra ‘Rhinoceros’, de Eugene Ionesco, en el Saint James Place de Great Barrington, en Massachusetts. Según la información que ha trascendido acerca de su regreso a los escenarios, la sombra de su despido de la serie ‘And Just Like That’ se desvaneció por una noche e incluso recibió una ovación de pie al final de la velada.

Noth contrató a talentos locales para la producción, que agotó las entradas, y trabajó con la productora Elizabeth Aspenlieder para poner en marcha el proyecto.

La buena acogida que ha recibido su versión de la obra le habrá servido para olvidar el mal sabor de boca que le dejó su salida de la serie de HBO Max tras retomar el personaje de Mr. Big, el gran amor de Carrie, durante un solo episodio del reboot de ‘Sex and the city’.

Se rumorea que Noth había grabado una secuencia ambientada en París, que finalmente fue eliminada, en la que su personaje se le aparecía a su esposa en una especie de flashback o ensueño tras su inesperada muerte.

La decisión de apartarlo de la trama no resulta sorprendente, a pesar de que él haya mantenido en todo momento su inocencia, porque todas las protagonistas de la serie apoyaron públicamente a las mujeres que habían hablado en su contra para retratarle como un depredador sexual que no aceptaba un no por respuesta. View this post on Instagram A post shared by Chris Noth (@chrisnothofficial)

