El regreso de una leyenda: Maxi Moralez ficha por el New York City FC siete meses después de su salida

Luego de haberse despedido como una leyenda hace siete meses, el argentino Maxi Moralez regresará con el New York City FC para una segunda etapa que, en principio durará hasta el 2024 y, cuyo objetivo principal es ayudar al equipo a clasificar a los ‘playoffs’ de este torneo.

El NYCFC fue el que anunció el regreso del centrocampista de 36 años, que viene de jugar los últimos meses en el Racing Club de Avellaneda en su natal Argentina, en el que fue fundamental para ganar la Supercopa Internacional contra Boca Juniors.

“Despedirme de NYCFC fue muy duro, pero fueron siete meses especiales en Argentina”, expresó Moralez en su regreso al City. “Sentí que era una deuda que tenía que pagar, poder cumplir el sueño de mi familia de jugar en el club de mi infancia una vez más. Ahora estoy enfocado en adaptarme al equipo lo más rápido posible y ayudar a Nick (Cushing) y su personal a apoyar y desarrollar este joven equipo”, agregó.

Maxi Moralez (I) jugó casi 200 partidos con el New York City en su primer ciclo. Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images.

Ahora en un rol de veterano, el argentino afirma que será de gran ayuda para el desarrollo de los más jóvenes. “Usaré mi experiencia para ayudarlos a comprender lo que el cuerpo técnico les pide, lo que significa jugar para este club y hacerlos sentir como en casa dentro y fuera del campo. Es fundamental que todos estén en línea, trabajando juntos por el grupo, los campeonatos y el éxito que hemos tenido han sido por eso, y eso es lo que buscaremos replicar”, precisó.

A su vez, envió un mensaje de cariño a los hinchas del equipo y agradeció por el apoyo que le han brindado. “A los fanáticos, que siempre me han respaldado desde el primer día, no puedo esperar para reunirme. Su apoyo y el amor que me ha mostrado me ha motivado a través de los altibajos. Tenemos que luchar, la afición y el equipo, trabajando juntos por un mismo objetivo, nos ha ayudado a ganar trofeos, así que es importante que hagamos lo mismo”.

“Soy otro fanático en el campo, luchando hasta el final, estoy emocionado de jugar frente a ustedes una vez más y espero brindarle a esta apasionada base de fanáticos más momentos emocionantes”, sentenció el centrocampista.

Por su parte, el director deportivo del New York City, David Lee, dejó saber lo importante que es tener a Moralez de vuelta en el equipo y afirmó que el hecho de conocerse mutuamente facilitó el proceso del fichaje.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Maxi de vuelta a Nueva York. Obviamente, estamos muy familiarizados con el tipo de jugador y hombre que es Maxi, y el impacto que Maxi ha tenido en este Club, tanto dentro como fuera del campo. Además de la contribución que puede hacer en el campo, Maxi aportará liderazgo y experiencia a nuestro joven grupo de jugadores y ahora tendrá un papel importante para ayudar a su desarrollo”, explicó.

“Después de una temporada en Argentina, Maxi quería volver a casa, y estábamos muy contentos de facilitar su regreso a Nueva York. Maxi es un líder, conoce bien la liga y prospera en los momentos de alta presión de los partidos más importantes. Tenemos una serie de juegos extremadamente importantes por delante y agregar un jugador de su calibre y experiencia será invaluable para nuestra lista”, concluyó Lee.

Maxi Moralez formó parte de una época dorada del NYCFC desde que llegó en 2017 hasta su salida en 2022. En ese ciclo disputó 194 partidos, anotó 36 goles y brindó 60 asistencias en todas las competencias.

Además fue fundamental para la conquista de una Copa MLS y una Copa Campeones. También logró un MLS All-Star, MLS Best XI y NYCFC Team MVP.

