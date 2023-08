Canelo Álvarez y Jermell Charlo buscarán hacer historia en un combate de ‘indiscutibles’ en el T-Mobile Arena

El combate entre Saúl ‘Canleo’ Álvarez y Jermell Charlo ya se ha convertido en una de los más esperados de este último tramo del año, y no es para menos puesto que el mexicano expondrá todos sus títulos de campeón indiscutido del peso supermediano, mientras que el estadounidense hará lo propio con su cinturones indiscutidos del peso mediano ligero.

El T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario para una impresionante cartelera que se celebrará el próximo 30 de septiembre, en la que la pelea entre Canelo y el mayor de los Charlo, que será la primera entre dos campeones indiscutidos reinantes.

En ese sentido, el mexicano ha dejado saber que: “Me siento muy contento de que se haga una pelea de esta magnitud. Dos campeones indiscutidos, un peleador como Jermell Charlo que se ha enfrentado a los mejores de su división. También me alegra muchísimo poder regalarle otra pelea de primer nivel a toda la gente”.

Canelo Álvarez (I) viene de derrotar por decisión unánime al británico Josh Ryder en México. Foto: Hector Vivas/Getty Images.

Por su parte, Jermell Charlo indicó que está entusiasmado de poder de parte de la pele “más grande” de todos los tiempos en la que buscará hacer historia propinando una derrota a su rival. “Estoy realmente entusiasmado por contar con la chance de hacer historia una vez más este 30 de septiembre”, subrayó.

“Esta será la pelea más grande del boxeo y lo dejare todo dentro del ring, como siempre. Yo manifesté a esta pelea para que se haga realidad y me la he ganado con todo lo que yo he hecho en este deporte hasta ahora. Canelo es un gran peleador, pero ya verá lo que es Lions Only. Una vez que termine la pelea, la gente se verá obligada a reconocer que yo soy el mejor boxeador del planeta”, agregó.

A su vez, el presidente de TGB Promotions, Tom Brown, destacó que “Canelo Álvarez y Jermell Charlo son boxeadores que se animan a ir en busca de la grandeza cada vez que ingresan al cuadrilátero, y ambos han demostrado esa ambición una vez más al tirarse de cabeza hacia este enfrentamiento soñado entre los dos mejores boxeadores de sus respectivas divisiones”, opinó Tom Brown, presidente de TGB Promotions, empresa organizadora del evento.

Tambien se tomó el tiempo para, destaca la competitividad del púgil mexicano que, pese a tener 33 años y una carrera digna de la inmortalidad, sigue buscando enfrentar a los mejores y no teme en exponer sus títulos mundiales.

“Canelo seguro que va a ingresar al Salón de la Fama, y aun así sigue yendo en busca de las peleas más grandes y atractivas para deleitar a sus aficionados devotos. Charlo también se ha establecido como uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo en el mundo, y ahora él contará con la oportunidad de asegurarse su lugar en la élite del boxeo obteniendo una victoria el 30 de septiembre”, explicó.

Por su parte, el entrenador de Álvarez, Eddy Reynoso, reconoció que el peleador y todo su equipo están entusiasmados con este combate y trabajan fuertemente para lograr que sea un éxito total para ellos.

“Estamos muy entusiasmados por contar con este choque histórico bajo la bandera de Premier Boxing Champions (PBC). Nuestro equipo está enfocadísimo en esta pelea, y hemos decidido entrenar en la altura como parte de nuestra preparación. Contaremos con un gran campeón como Charlo enfrente nuestro, y los estilos de ambos boxeadores dentro del cuadrilátero harán que esta sea una pelea emocionante”, puntualizó.

Canelo Álvarez llegará a esta pelea con récord de 59 victorias (39 nocauts), dos empates y dos derrotas. Además, buscará convertirse en el primer hombre capaz de defender todos y cada uno de sus cuatro títulos de forma exitosa en tres ocasiones consecutivas.

Por su parte, Jermell Charlo exhibe marca de 35 triunfos, 19 de ellos por la vía rápida, una derrota y un empate.

