Siguen los récords: Shohei Ohtani se convierte en el único jugador en conseguir 10 victorias y 40 cuadrangulares en una temporada

El pelotero japonés Shohei Ohtani sigue rompiendo récords en esta temporada de las Grandes Ligas, y su consagración como MVP de la campaña está cada vez más cerca. Ahora el nipón entró en los récords del beisbol de MLB al alcanzar su victoria número 10 como lanzador esta temporada.

Esta victoria, sumada a los 40 cuadrangulares que lleva como bateador, lo ubican como el primer y único pelotero en llegar a estas cifras en ambas categorías en una temporada en toda la historia de las Grandes Ligas.

Shohei Ohtani /Getty Images

Esta hazaña la consiguió luego de lanzar 6 innings completos ante los San Francisco Giants, en lo que fue la victoria de su equipo con pizarra de 4-1. Ohtani terminó además ponchando a 5 y recibió apenas 3 hits en toda su labor en el montículo.

Sin embargo el nipón no se sitió del todo cómodo con su labor en el pitcheo, pues venía de unas molestias en el dedo medio de su mano derecha, y luego del partido ofreció sus impresiones para MLB.com.

“A lo largo del juego me vi frustrado por la manera en la que estaba lanzando. No me sentí bien durante todo el partido”, confesó Ohtani.

Los Angels actualmente siguen en la lucha por el comodín de la Liga Americana, carrera que los mantiene a 7 juegos del comodín en sus aspiraciones por llegar a los playoffs. Es por eso que la franquicia californiana decidió no cambiar a Ohtani antes de la fecha límite de cambios, a pesar de que a final de temporada se convertirá en agente libre.

Pos su parte Ohtani ya acumula unos sólidos números que lo posicionan como el máximo favorito para llevarse el premio MVP de la Liga Americana esta temporada. Un promedio de .306, 40 vuelacercas y 83 impulsadas, lo acercan a llevarse su segundo premio desde su debut en Grandes Ligas en 2018.

Ohtani y su futuro contrato millonario

Los números de Ohtani son algo bastante inusual en el béisbol y cada vez que los aumenta juego a juego, su valor en el mercado también lo hace. El japonés de 28 años será agente libre a final de la presente temporada y varios equipos ya preparan la billetera para tentarlo a firmar un contrato.

Este contrato que recibirá Ohtani se estima sea uno de los más lucrativos en la historia del béisbol. Pues la versatilidad del nipón es argumento suficiente para que algunos expertos consideren que Shohei firme el año que viene un acuerdo cercano a los $600 millones de dólares.

