Taylor Swift anuncia el relanzamiento de su exitoso disco ‘1989’

Además de un icónico último concierto en Los Ángeles, Taylor Swift anunció el lanzamiento de su álbum regrabado 1989 (Taylor’s Version).

“Hay algo que he estado planeando durante mucho, mucho, mucho, ridículamente, vergonzosamente mucho tiempo, y en lugar de contárselos, creo que simplemente se los mostraré”, dijo Swift para después poner la portada del disco en las pantallas del SoFi Stadium.

1989 (Taylor’s Version) se estrenará el próximo 27 de octubre y contará con cinco canciones inéditas.

“Para ser perfectamente honesta, esta es mi re-grabación FAVORITA que he hecho porque las 5 Vault Tracks (canciones inéditas) son una locura. No puedo creer que alguna vez los dejaran atrás. ¡Pero no por mucho tiempo!”, escribió la cantante de 33 años.

La intérprete estadounidense ya ha regrabado seis álbumes de estudio desde su disputa con Scooter Braun, en 2019, sobre la propiedad de sus masters.

“Desde que era adolescente, quería tener mi propia música y la forma de hacerlo era volver a grabar mis álbumes. Ustedes aceptaron eso… lo celebraron. Realmente decidieron que esta pelea también era suya, y que estaban 100% detrás de mí, y si me importa, les importa. Y solo quiero agradecerles por eso”, agregó en su show del miércoles.

Taylor Swift lanzó originalmente 1989 en 2014, con 13 pistas, incluyendo éxitos como “Shake It Off”, “Blank Space” y “Style”.

En ese entonces, el álbum encabezó la lista Billboard 200, vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo y ganó el Grammy a Mejor Álbum.

