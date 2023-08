Video: Kevin Costner acude en compañía de su hija a un concierto de Taylor Swift

Aunque en los últimos meses Kevin Costner ha tenido problemas con su familia tras separarse de Christine Baumgartner, el actor fue captado en compañía de su hija Grace Avery en el concierto de Taylor Swift en Los Ángeles.

De acuerdo con TMZ, el histrión se emocionó al escuchar el tema “We Are Never Ever Getting Back Together”, que se le está atribuyendo a que por fin dio por terminada su relación con Baumgartner tras 18 años de matrimonio.

Kevin Costner fue demandado por su ex esposa que le estaba pidiendo una manutención de $248 mil dólares mensuales argumentando que necesita más dinero para que los niños sigan con el estilo de vida al que están acostumbrados. A partir de ese momento comenzó una guerra que duró meses.

La pareja, que comparte dos hijos varones, Cayden de 16 años y Hayes de 14, y una hija, Grace de 13, ha estado enfrascada en una serie de disputas desde que Baumgartner presentó la solicitud de divorcio en mayo pasado, citando diferencias irreconciliables.

Sofía Vergara, Amy Adams, Elizabeth Banks y Sarah Paulson también fueron captadas en el concierto de Taylor Swift.

