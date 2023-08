Así se vivió la despedida de Beta en “Los 50”: el colombiano se fue, pero no sin antes exponer a quienes planearon su salida

De manera inesperada se vivió la eliminación de Beta en “Los 50”. Después de la prueba de eliminación vimos cómo Beta y Sebastián Caicedo quedaban a la espera del resultado de las votaciones del resto de habitantes. Todos esperaban que el nombre que pronunciara “El León” fuera el de Caicedo, ya que éste expresó en varias ocasiones que ya no quiere seguir en la competencia, por la manera en la que ésta se está llevando a base de traiciones e intrigas.

Nada resultó como muchos presumían y Beta fue el eliminado. Beta, uno de los competidores más integrales de esta competencia. Beta, el hombre que muchos creían se alzaría con la victoria al final del reality. Sí, Beta, uno de los competidores que se convirtió en líder dentro del equipo de “Los Colombianos” y que al parecer muchos en el “Cónclave” quería eliminar. Muchos, menos Manelyk González, quien nunca se espero este resultado.

Pero ojo que Beta no salió sin antes darle al público los nombres de aquellos que confabularon en su contra. En el espacio de entrevistas que realiza al reality con los eliminados “el participante Beta”, como dice “El León” dijo claramente que fueron Rafa, Potro y Julio, prácticamente, quienes lo planearon todo.

La despedida de Beta



De sus compañeros se despidió entre lágrimas, pero a su público en Instagram les escribió las siguientes palabras: “¡Operación Beta: Jaque Mate! Me voy con la frente en alto, entregué todo de mi corazón y siempre puse el pecho por los míos”.

“Esta sonrisa que ven no me la quitan, pero claro que me duele, tenía mucho más por dar… y si me dieron de baja es porque me veían como uno de los mejores. ¡Primera sentencia y chao!”

El colombiano también aprovecho para describir esta experiencia como “enriquecedora, momentos inolvidables, las personas que conocí y conecté, ustedes son una chimba. Me los llevo en el corazón y obvio todo mi combo Mor…”

“Parce, esas personas que lloraron conmigo, con mi salida, no solo me mostraron lo real que son, me mostraron el poder que hay en la vulnerabilidad”.

Vale agregar que Manelyk González y Dania Méndez, ambas del Cónclave, también lloraron con la salida de Beta, porque para ambas él merecía seguir en la competencia. Ambas le dejaron claro al colombiano que éste siempre sería bienvenido en México para “parchar” con ellas. Aquí se vivió una traición, pero también se instauró una gran amistad.

¿Cómo describiríamos “Los 50”?

“Los 50” es una competencia en la que nada se puede predecir, muchas de las competencias involucran la suerte y por si esto fuese poco, algunas pruebas también dependen de los ánimos del “León”, quien no sólo actúa como maestro de ceremonias dentro de la mansión, sino también como la mente maestra detrás de cada competencia.

En este reality los retos no son sólo físicos, muchos requieren otras cualidades y diferentes estrategias que al final del día buscan entregarnos en ganador en toda regla: líder en juegos de destreza, poderoso en competencias físicas y un habitante inteligente.

¿Qué quiere decir habitante inteligente? Básicamente en este juego sería una persona que supo hacer el cabildeo suficiente para sobrevivir dentro de la casa, gracias a la buena relación con el resto de competidores o a su influencia y poder de convencimiento.

