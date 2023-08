Carrera de Gullit Peña está en problemas; no tiene el permiso para jugar en el fútbol mexicano

Hace unos días se dio a conocer que el futbolista mexicano, Carlos ‘Gullit’ Peña volvería a militar en su país luego de haber firmado un contrato con el Deportivo Combate, un equipo perteneciente a la Liga Premier de fútbol amateur del país que deseaba incluir en sus filas a un jugador con renombre dentro de varios clubes de la Liga MX; a pesar de esta noticia el acuerdo no se podrá llevar a cabo según la información suministrada por el propio agente del jugador.

Durante una entrevista ofrecida para ESPN, el agente Morris Pagniello detalló que el antiguo jugador de grandes clubes de la Liga MX como la Máquina de Cruz Azul, Chivas Rayadas de Guadalajara y los Esmeraldas de León, no recibió el permiso del Al-Dhaid de los Emiratos Árabes Unidos para poder formar parte de este equipo por unos partidos que iba a disputar con el conjunto deportivo de la ciudad de Hermosillo.

“No le autorizó el Al-Dhaid. No, no va a poder hacer eso, porque en los próximos 10 días ya tenemos cerrado su futuro club y eso fue una noticia falsa”, detalló el agente.

Pagniello también notificó que a pesar que Gullit Peña se encuentra entrenando en México desde hace unas semanas, el jugador viajará en los próximos días hasta el continente asiático para poder firmar con su nuevo equipo; aunque no detalló el nombre del club ni el país en el que se encuentra.

“Se está entrenando ahí, pero no va a poder jugar porque él tiene que venir de vuelta para Asia, esta parte del mundo, entonces no va a ser posible que él juegue, ni por amistad ni por dinero, no va a poder jugar esos partidos”, resaltó.

“No lo tomé a mal, sé que se dicen muchísimas cosas sobre él, sé que es un jugador que genera mucho hablar ahí en México, especialmente, entonces es normal que salgan estas cosas y si está entrenando Gullit. Estamos muy tranquilos, no pasa nada, estamos muy tranquilos y si quieren ganar publicidad la gente de eso va bien también, no es un problema”, concluyó.

Gullit Peña firmó con el equipo de Emiratos Árabes en el 2022; sin embargo, no registró el desempeño deseado por la organización que terminó alejándolo de sus filas para buscarle un nuevo equipo.

