Critican a Paty Cantú por cantarle a Wendy en LCDLFMX, así les responde: “Fui como una persona que quería apoyar a una mujer a la que quiere”

Hace un par de días atrás la cantante Paty Cantú visitó las afueras de La Casa de los Famosos México con el único objetivo de ir a cantarle las mañanitas a Wendy Guevara por su cumpleaños. Muchos criticaron el accionar de la cantante, mientras que otros definitivamente exaltaron este gesto.

En una entrevista reciente con el programa “De Primera Mano”, Cantú respondió ante los señalamientos y de nuevo nos damos cuenta cómo el no conocer todos los hechos genera confusiones, sobre todo en aquellos que siempre están dispuestos a esperar y pensar lo peor.

Resulta y resalta, como diría la mismísima Wendy Guevara, que Paty y ‘la perdida” se conocen desde hace años y son amigas, por esta razón Cantú quiso tener dicho gesto con la creadora de contenido.

“Ni me enteré de lo que dijeron ni me importa. Yo tengo muy claro a qué fui y además no fui como artista, sino como una persona común y corriente que quería apoyar a una mujer a la que quiere. Yo sólo quería que Wendy supiera que fui por ella”, dijo Cantú.

En dicha entrevista Paty Cantú también aprovechó para declarar que le encantaría y estaría dispuesta a acudir a una de las galas a cantar y convivir con todos los participantes tal como lo han hecho otros artistas como: Banda El Recodo, Thalía y Paulina Rubio. Y recordemos que para la final veremos también a RBD.

