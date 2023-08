Empleadores dicen que recién graduados no están bien preparados y piden salarios “irrazonables”

Intelligent.com, una empresa orientada a proveer soluciones en Tecnologías de la Información, presentó los resultados de una encuesta sobre lo que opinan los líderes empresariales sobre los recién graduados universitarios.

El sondeo mostró que los empleadores dicen que los recién graduados no están bien preparados y piden salarios “irrazonables”.

“Se dice que GenZ es una generación más sensible y difícil de trabajar. Si bien muchos no están de acuerdo con esto y elogian a GenZ por no querer tolerar culturas de trabajo tóxicas y defender la justicia social, otros dicen que la generación lamentablemente no está preparada para la fuerza laboral”, señala el reporte.

En julio, Intelligent.com encuestó a 1,243 líderes empresariales para conocer su experiencia con recién graduados universitarios (clases 2020-2023) que ingresaron a la fuerza laboral.

La encuesta encontró, que:

· El 40% de los líderes empresariales cree que los recién graduados universitarios no están preparados para la fuerza laboral.

· La ética laboral y las habilidades de comunicación son las principales razones por las que los líderes empresariales piensan que los recién graduados no están preparados.

· De los líderes empresariales que dicen que los recién graduados no están preparados, el 88% dice que esto es más cierto ahora que los graduados, hace más de 3 años, y el 94 % admite que a veces evita contratar a recién graduados.

· Los líderes empresariales piensan que la culpa es de la cultura. El 50% piensa que la falta de preparación se debe a los padres, el 46% dice a los educadores y el 48% dice a la pandemia.

· En los últimos 3 años, el 39% de los líderes empresariales que no creen que los recién graduados universitarios estén preparados dicen que han despedido a uno. De este grupo, el 83% dice haber despedido a más de uno, y el 5% ha despedido a más de 10.

· La mayoría de los encuestados dice que un recién graduado hizo una solicitud de salario irrazonable. El 57% de los que sienten que los recién graduados carecen de preparación dicen que un recién graduado solicitó un salario irrazonablemente alto.

La mitad tenía un candidato que pedía $100,000. De los candidatos que pidieron más de $100,000, dos tercios de los puestos tenían salarios de $70,000 o menos.

“En realidad, nadie está preparado para el lugar de trabajo de 2023”, dice Diane Gayeski, profesora de comunicación estratégica en Ithaca College y directora de Gayeski Analytics. “Ha cambiado drásticamente porque la transformación digital y las tendencias de fuerza laboral híbrida que comenzaron hace una década se aceleraron durante los bloqueos de Covid-19, y tanto los métodos como las actitudes hacia el trabajo ahora son muy diferentes”.

Para la experta: “El truco para las organizaciones inteligentes será comprender los estilos y valores de la cohorte entrante, y que los líderes se pregunten cómo pueden crear organizaciones que funcionen bien, para sus empleados y sus clientes. Encontrarán una gran cantidad de profesionales jóvenes e inteligentes que pueden aportar nuevas e importantes perspectivas sobre cómo lograr objetivos de manera eficiente y crear entornos propicios para el crecimiento tanto de los empleados como de los resultados finales”.

