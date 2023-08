Video muestra cuando candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio reta a narcos a que vayan por él en medio de mitin de campaña

Días antes de morir en un ataque a tiros en Quito, Ecuador, el candidato presidencial Fernando Villavicencio retó a los capos del narco a que fueran por él.

“Vengan, aquí estoy, […] que vengan los capos del narco, que vengan los sicarios. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy”, se le escucha decir al experiodista en un mitin de campaña.

El encuentro se realizó el sábado en Chone. En su discurso ante los presentes, el integrante del movimiento Construye-Lista 25 insistió en que no usaría chaleco antibalas ante supuestas amenazas de muerte.

“Escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco, aquí estoy, camisa sudada carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas, yo no necesito, ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan”, añadió Villavicencio, según un video publicado el martes en las redes sociales de Villavicencio. “Vengan, aquí estoy […] podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme”, planteó.

Menos de una semana después, el miércoles, a eso de las 6:15 p.m., Villavicencio murió tras recibir varios disparos en el interior de un auto cuando abandonaba un colegio en la zona norte de la capital donde encabezó un evento de campaña. Mientras huían, los atacantes lanzaron una granada en la calle que no explotó, en un aparente intento por camuflarse.

Uno de los atacantes, que podría ser el pistolero que acribilló al político, murió como resultado de un enfrentamiento a balazos con las autoridades.

Al momento, son seis las personas detenidas en relación con los hechos. Sin embargo, no hay información de que hayan sido acusados o su participación específica en el crimen.

“En varios allanamientos en el sector de Conocoto y el sur de la ciudad se logró aprehender a seis sujetos, Andrés M.; José N.; Adey G.; Camilo R.; Jules C.; Jhon R.; todos extranjeros”, dijo en conferencia de prensa el ministro de Interior, Juan Zapata Silva. Varios medios detallaron en sus informes que los detenidos son de nacionalidad colombiana.

En un comunicado, la Fiscalía General precisó que el ataque armado dejó nueve personas heridas, entre ellas una candidata a asambleísta y dos policías.

Patricio Zuquilanda, asesor de la campaña de Villavicencio, dijo a The Associated Press que su jefe había recibido dos amenazas de muerte, aunque no ofreció mayores detalles sobre la naturaleza de las mismas.

El reporte de la agencia de noticias señala que el candidato había denunciado que un capo local vinculado cártel de Sinaloa en México lo había amenazado. En enero pasado, Villavicencio, desde la tribuna legislativa municipal, denunció a 21 candidatos a alcaldes de varias ciudades ecuatorianas por presuntos nexos con organizaciones del narcotráfico.

La viuda Verónica Sarauz se sumo a las denuncias de que narcos son los responsables de la muerte de su esposo.

“A mi esposo lo asesinaron porque fue el único que se enfrentó a las mafias políticas y a los narcotraficantes de este país”, compartió Sarauz este jueves desde su cuenta de Twitter.

Por otro lado, ayer, a través de un video difundido en redes sociales, el grupo criminal conocido como “Los Lobos” se atribuyó la muerte de Villavicencio. En la grabación, la organización amenazó a otro candidato presidencial ecuatoriano, el empresario Jan Topic. Al momento, las autoridades no han confirmado ni la autenticidad del video ni la vinculación de los narcos con el asesinato.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) ayudará en la investigación del asesinato de Villavicencio.

“He solicitado apoyo al FBI para la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de EEUU aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país”, circuló ayer el mandatario por Twitter.

