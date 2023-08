Así van las votaciones para la gran final de La Casa de los Famosos México: ¿Quién va en segundo lugar?

La Casa de los Famosos México llega a su gran final este domingo 13 de agosto. Durante la gala veremos a cuatro finalistas tomados de la mano frente al gran televisor de la sala a la espera de conocer el resultado de las votaciones populares, que al día de ayer contaban con más de 26 millones de votos. Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Sergio Mayer son los miembros del ‘team infierno’ que siguen en la contienda.

¿La pregunta ahora sería, quién ganará? Según la intención de voto que han manifestado los seguidores del reality en las redes sociales el primer lugar será para Guevara y el segundo para Porcella ¿Importa o no quién se lleve entonces el primer lugar? Sí y no. Sí, porque la votación popular debe respetarse.

¿Entonces porqué también decimos que no? Argumentamos que no, porque ahora que los finalistas han pactado dividirse el premio, prácticamente no importa quién se lleve el primer lugar. ¡Todos saldrán de la casa sabiendo que gracias al pacto, cada uno tendrá acceso a un millón de pesos mexicanos!. Todos menos Emilio Osorio, ya que con el quinto lugar en su poder su premio es un viaje a Italia.

La votación y el lugar que ocupen en la preferencia del público será importante porque al fin cada uno entenderá el papel que jugó dentro del juego y es que en esta temporada muchos dentro del reality pensaron que la lucha era contra Poncho y Sergio, cuando los verdaderos protagonistas en el corazón del público, a la hora de buscar ganadores, fueron siempre Wendy y Nicola, los “Wencola”.

Sin embargo, sí es importante señalar que lo que ellos como equipo lograron dentro del juego es prácticamente inédito. No sólo se formaron como un engranaje perfecto, ellos también tuvieron en su poder la narrativa entera del juego, sobreponiéndose se al hecho de que nunca lograron hacerse con la mayoría de liderazgos dentro del reality. Incluso la división del gran premio es algo que nunca antes se había hablado, planificado y muchos menos llevado acabo.

No te pierdas este domingo la gran final de La Casa de los Famosos México, que según nuestras predicciones nos darán a Wendy Guevara como gran ganadora, mientras que Nicola Porcella sale con el segundo lugar, mientras que Poncho de Nigris y Sergio Mayer se quedan con el tercero y cuarto lugar respectivamente.

