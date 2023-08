¿Cuándo nace el segundo bebé de Francisca? Te contamos algunos detalles de su embarazo

La dominicana Francisca desde hace unas cuantas semanas se vio envuelta en una gran cantidad de rumores sobre un presunto embarazo, y es que en oportunidades el vientre se le veía un poco abultado y de manera repentina comenzó a usar pura ropa ancha, lo que llamó mucho más la atención.

Sin embargo, no fue hasta el pasado viernes cuando confirmó en exclusiva a People en Español que se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé, hecho que la termina llevando a hacer crecer su familia, al tiempo que la portada digital del mencionado medio de comunicación enterneció las redes sociales por el contenido compartido.

“Francesco me dice que me irritaba fácil y parece que lo regañé unas cuantas veces en el viaje. Soy muy tranquila y él dice que yo estaba que cualquier cosa me irritaba. Cuando regreso venía en el avión pensando: ‘Esto no es normal’. Pensaba: ‘Si no estoy embarazada, ¿entonces qué tengo?’, dice sobre el atraso en su ciclo menstrual. ¿Tengo algún problema? Me hice mil y una películas en la mente”, reveló.

“Francesco y Gennaro se durmieron y yo me metí al baño y me hice la prueba”, finalmente salió positivo. “Di gracias a Dios, dije: ‘Por fin me vas a dar la oportunidad por segunda vez de ser mamá’. ¡Qué nervios! Esa madrugada pensé tantas cosas: (Mi bebé) está aquí en mi vientre; pero ¿cómo va a ser mi vida con dos? ¿Cómo voy a hacer? Esa noche no dormí para nada“, añadió a People en Español.

¿Cuándo nacerá el bebé de Francisca?

A muchos de sus fanáticos les genera curiosidad conocer la fecha de llegada del nuevo integrante de la familia que por el momento se desconoce el sexo. Además, sorprendió a varios tras mostrar lo abultado que se encuentra su vientre. Por ello, mencionó el mes donde la familia podrá tener a la criatura en sus brazos.

“Tengo 12 semanas, y es un bebé que nacerá en febrero. Con Gennaro fue natural y voy a tratar de hacerlo igual, espero que sí. Estoy preparada para que sea un segundo parto natural con Dios mediante. Nosotros estábamos buscando baby, queríamos tener bebé; tenía unos meses haciendo la tarea. No es tan fácil como uno piensa, se toma su tiempecito”, mencionó.

