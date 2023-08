Francisca posa sin su anillo de matrimonio y los fans creen que es por su presunta “barriguita”

La conductora Francisca el pasado lunes colgó una nueva publicación en la red social de la camarita, donde supera los cuatro millones de seguidores. Además, su look se robó toda la atención porque lució un conjunto rosado con una camisa blanca, hecho que la hizo ver elegante para una nueva emisión en ‘Despierta América‘.

La dominicana lleva varias ocasiones luciendo un mismo peinado que ha sido aclamado por muchos de sus fanáticos, y es que se trata de una cola, mientras que todo su afro queda en la parte de atrás. Para darle un toque delicado a su atuendo, pues se puso unas argollas y una sola pulsera, al tiempo que parece que no lleva su anillo de matrimonio en la mano derecha.

“Empezando la semana con el pie derecho. ¡Los quiero mucho mi Gente linda!”, fue el mensaje que compartió con la postal subida a Instagram.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina (2015) en esta ocasión luce el vientre un poco abultado y varios de los seguidores con los que cuenta en la mencionada plataforma lo notaron. Sin embargo, hasta la fecha ella no ha confirmado nada sobre un posible estado de gestación.

Además, un usuario detalló que no lleva puesta su sortija de matrimonio y tras revisar anteriores publicaciones realizadas de al menos hace una semana, pues tampoco la lleva. Algunos explicaron que podría ser por el presunto embarazo, debido a que las mujeres suelen hincharse durante los nueve meses.

“Y no se le ve el aro de matrimonio”, “Es niña la que viene. Hoy casi lo dijo. No anda sus anillos porque seguro no le quedan por ahora”, “Por ahí viene la niña de tus ojos, al niño ya lo tienes”, “Se le nota la barriguita como decimos aquí en RD”, “Está embarazada? Qué bendiciones”, “Ya no hay forma de esconder la barriga, está llenita de amor”, “Tú estás embarazada”, “Tiene barriguita”, “Se está notando y qué hermosa”, “Hermosa nuestra eterna reina”, “No ha dicho nada, pero indirectamente casi”, “Francisca ese peinado no te lo quites ni para dormir”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

