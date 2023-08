“Don’t you worry ’bout a thing”: El mensaje de Neymar Jr. luego de no ser convocado para el primer partido del PSG de la temporada

Oficialmente el español Luis Enrique no contará con el brasileño Neymar Jr. ni con el francés Kylian Mbappé en los planes del París Saint-Germain para la temporada 2023-2024 del fútbol europeo, ya que ambos se quedaron fuera de la lista de veinte convocados para el primer duelo de la Ligue 1.

El PSG abrirá la temporada 2023-2024 en casa ante el FC Lorient en medio de una situación turbulenta en el Parque de los Príncipes, con la situación de Mbappé cada vez más latente ya que que el delantero desea cumplir su contrato para libre de París, pero el club está haciendo todo lo posible por que el delantero se vaya este mismo verano.

Más lamentable es la situación del brasileño Neymar Jr., quien llegó al PSG proveniente del Barcelona como el fichaje más caro en la historia del fútbol (más de $243 millones de dólares) y que lamentablemente no cumplió ni con las expectativas del club ni con las suyas propias, ya que una de las cosas que dijo a su llegada a París era que quería ganar la Champions League con el equipo parisino.

👀 Neymar en IG: "No te preocupes por nada porque cada pequeña cosa saldrá bien". pic.twitter.com/9JeYbcTLgP — Som I Serem FCB𓅪 (@Somhiseremfcb) August 12, 2023

El delantero brasileño tiene contrato hasta 2027 pero su futuro apunta lejos de París ya que entrena separado del grupo desde que iniciaron los entrenamientos de pretemporada, algo que parece ya haber asimilado el ariete.

Desde el mismo gimnasio de la ciudad deportiva del PSG, Neymar publicó un storie en su cuenta de Instagram donde se le ve entrenando al ritmo de “Three Little Birds”, una canción de Bob Marley, para enviar un mensaje claro sobre su actual situación.

“Don’t you worry ’bout a thing, mama ‘Cause I’ll be standin’ on the side When you check it out, oh (Pero no te preocupes por nada, no te preocupes por nada, mamá, porque estaré de pie en el lado. Cuando lo comprueben, oh)“, fue el fragmento que escogió Neymar par musicalizar su historia.

De esta manera parece que el brasileño muestra sus intenciones de seguir demostrando lo que vale como jugador a pesar que está viviendo una situación delicada en el club francés.

