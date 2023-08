Erling Haaland explicó el altercado que tuvo con Pep Guardiola: “Se enojó conmigo, pero no hay problema”

El Manchester City ya inició la defensa de su título de campeón de Premier League con una goleada ante el Burnley 3-0. Erling Haaland anotó dos tantos para iniciar esta nueva campaña de liga con el pie derecho, luego de marcar 36 goles la pasada temporada.

Sin embargo parece que no todo fue color de rosa en la victoria Citizen del pasado viernes, pues en el entretiempo las cámaras pudieron captar el momento en el que Pep Guardiola discutía con Haaland, incluso el entrenador español tuvo que retirar con un pequeño empujón al camarógrafo que justo estaba filmando el momento.

Horas después de este altercado el delantero noruego tuvo una entrevista con el medio británico Sky Sports y aclaró el motivo de la situación álgida entre su entrenador y él durante el entretiempo del partido en el Turf Moor Stadium.

“Eso pasó por el último tiro del primer tiempo, porque me enojé con Bernardo Silva por no pasarme el balón, entonces él (Guardiola) se enojó conmigo. Pero no no hay problema, es un buen comienzo para el campeonato”, explicó el atacante de 23 años.

Haaland tiene claro que debe mejorar algunos aspectos en su juego, y eso lo dio a entender en la propia entrevista que dio. “Intento concentrarme todos los días y digo todo el tiempo cuánto placer es trabajar con Pep. Tengo que seguir evolucionando porque todavía soy joven y no creo que haya nadie mejor para enseñar“, enfatizó Erling.

Guardiola también dio su explicación

Luego de partido y durante la rueda de prensa, el estratega del Manchester City también explicó el motivo de porque enfrentó a Haaland al terminar el primer tiempo.

“Quiere el balón todo el tiempo para él, en el uno contra uno le dijo a Bernardo Silva ‘pásame el balón por atrás y hago el gol’. Pero Bernardo acertó al no dar el pase”, explicó el entrenador español.

El próximo partido del equipo Citizen será el próximo miércoles 16 de agosto ante el Sevilla por la Supercopa de la UEFA. Mientras que en Premier League deberá recibir en su estadio al Newcastle United por la fecha 2 del campeonato inglés el cual recién arranca.

Sigue leyendo:

· El francés Ousmane Dembelé ficha por el PSG por las próximas cinco temporadas

· “Don’t you worry ’bout a thing”: El mensaje de Neymar Jr. al no ser convocado con el PSG

· Cristiano Ronaldo hace historia con el Al-Nassr tras conquistar la Champions de Clubes Árabes