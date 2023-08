Hal Steinbrenner, propietario de los New York Yankees, estaría poniendo en duda la continuidad de Aaron Boone para la próxima temporada

Quedan poco menos de 50 juegos para terminar la temporada regular de las Grandes Ligas, los New York Yankees siguen últimos en la División Este de la Liga Americana y sus chances de clasificar a los playoffs son muy bajas.

Entendiendo que el equipo del Bronx inicio la temporada con la segunda nómina más elevada de la liga e invirtiendo en contratos millonarios como el de Aaron Judge, tercer contrato más lucrativo de la MLB, el rendimiento deportivo no fue de la mano con la inversión realizada.

Es por esto que la directiva de los Yankees deberá tomar decisiones de cara a la próxima campaña, alguna cabeza deberá rodar y según un reporte del Nj.com el nombre que más suena para cargar con la responsabilidad de esta mala temporada es el de Aaron Boone, actual manager del equipo.

Aaron Boone, manager de los Yankees /Getty Images

Según el reporte el propietario ya habría decidido que Boone no volverá en 2024, y aunque en algún momento se especulaba que Brian Cashman, gerente general del equipo, también sería despedido. El reporte informa que el puesto de Cashman ni siquiera está en discusión.

A Boone le queda un año de contrato con la franquicia de Nueva York y aunado a este mal rendimiento de la temporada que ha dejado a Steinbrenner “profundamente frustrado”, sería más que suficiente para decidir que su vínculo con el equipo se termine al finalizar la campaña.

Hace algunas semanas Steinbrenner opinió sobre la labor de Boone en el podcast The Show with Joel Sherman and Jon Heyman, y el propietario afirmó que: “Creo que una de las cosas más importantes para mí es que tiene el respeto de los jugadores. Los peloteros quieren jugar y ganar para él. Si veo que eso desaparece, entonces haré un cambio. Y he hablado con Aaron sobre esto. Los jugadores lo respetan. Creo que es un buen líder y un buen comunicador”, analizó el propietario.

Por otro lado el mismo reporte de NJ informó que Boone no ha sido despedido antes ya que a Steinbrenner no le gusta despedir managers en medio de las temporadas.

