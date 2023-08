Malas noticias para los Yankees: Pierden a Néstor Cortés por el resto de la temporada

Los problemas para los New York Yankees no paran y ahora una distensión en el manguito rotador del brazo de lanzar de Néstor Cortés lo envió este viernes a la lista de lesionados por segunda vez en lo que va de campaña 2023.

Previo al juego, los Yankees hicieron los siguientes movimientos en el roster:



• Llamaron a Jhony Brito y Randy Vásquez de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

• Colocaron a Néstor Cortés en la lista de lesionados de 15 días con una distensión en el manguito rotador izquierdo. — Yankees Béisbol (@Yankees_Beisbol) August 11, 2023

Tras dos meses de ausencia, el abridor zurdo fue colocado en la lista de lesionados por 15 días, esto apenas seis días después de lanzar cuatro entradas en contra de Houston en su primera aparición en Grandes Ligas desde el 30 de mayo.

Cortés ha sido uno de los lanzador más confiables de los Yankees en la zafra, dejando registro de cinco victorias por dos derrotas con una efectividad de 4.97 en 12 aperturas, permitiendo 11 cuadrangulares en 63 entradas y un tercio. La temporada pasada tuvo récord de 12-4 con promedio de carreras limpias de 2.44, por lo que fue seleccionado al Juego de Estrellas.

En su última presentación ante los Houston Astros el pasado sábado en el Yankee Stadium, actuó por cuatro entradas completas y permitió solo un imparable, un jonrón solitario del venezolano José Altuve.

Cortés no podrá lanzar por cuatro semanas

El zurdo no reveló muchos detalles sobre su lesión: “Lo que me dijeron es que no puedo lanzar en las próximas cuatro semanas. Después de eso, no sabemos. Todo depende de cómo me sienta con la recuperación”.

Y explicó: “No hemos recibido todos los detalles. Me enteré de los resultados cuando llegué al estadio”.

Nestor Cortes speaks with @M_Marakovits about being back on the I.L. pic.twitter.com/tZPazDigJG — YES Network (@YESNetwork) August 11, 2023

Este viernes Cortés tenía planificada una sesión de bullpen, que no pudo realizar por dolor en el hombro. La lesión es similar a la que lo mandó por primera vez a la lista de lesionados.

“Definitivamente estoy decepcionado. Lo siento por Néstor”, reconoció el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Trabajó duro para regresar. Estaba lanzando bien y tuvo una gran primera salida a su regreso de la lista de lesionados. Simplemente no se recuperó adecuadamente”.

Sobre la posibilidad de que Cortés vuelva esta temporada con el equipo comentó: “Estamos hablando de tres o cuatro semanas sin lanzar. Entonces, empezando esencialmente desde ahí, veremos en dónde estamos en unas semanas”.

Cabe recordar que los Yankees no contarán más con Carlos Rodón (distensión del tendón de la corva), el dominicano Domingo Germán (en tratamiento por abuso de alcohol) y Frankie Montas (cirugía del hombro derecho). Mientras que Luis Severino tiene marca de 1-5 con efectividad de 11.71 en sus últimas siete apariciones.

