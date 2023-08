Anuel AA se ve “triste” y sus fanáticos manifiestan su preocupación

El cantante Anuel AA de manera constante comparte contenido en la red social de la camarita, donde cuenta con casi 37 millones de seguidores. A su vez, el pasado sábado sorprendió a miles de fanáticos con sus más recientes fotos, aunque parece ser que las expresiones de su rostro no lo ayudaron en esta ocasión.

La primera postal sin duda se convirtió en una de las más comentadas por los usuarios de Instagram y pese a que se ve sonriente, igualmente terminó siendo llamativo tras verse triste, y es que sus expresiones faciales no lo ayudaron. Otra imagen resaltante fue la segunda, donde además lo asocian con la nueva canción de Karol G, ‘Mi ex tenía razón’.

“La canción nueva con @jbalvin, está bien HP. TAGUEENLO PA QUE LA TIRE no se supone que salga ahora, pero si lo taguean lo suficiente yo creo que él cambia de pensar”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada recientemente.

“Anuel se ve triste…”, “La foto #2 pensando en la canción de Karol G mi ex tenía razón”, “Anuel en serio se ve muy triste”, “Ese se ve triste apagado. Es verdad que el dinero no compra la felicidad, lo tenía todo y lo perdió qué bien tuviera ahora mismo con su familia, con su niña”, “Te falto el filtro, que tapa el tatuaje de tu dolor de cabeza”, “Desde cuándo te volviste fotogénico”, “Compadre, ¿Estás triste?”, “Le quiere dar competencia a Karol”, “Ya él no es lo mismo sin Yailin”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Karol G estrena su tema ‘Mi ex tenía razón’

“Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Sí me lo hace mejor

Todo me gusta al lado de ti

En la fila no me tratan como en Fendi

Y soy un maquinón, pero me tenían empty

Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty

En la disco bajándome la botella ‘e Moët

Directo pa’ la cama pa’ que me lo hagan como es

De verdad no sé por qué carajo fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné

Contigo, mi amor”, dice parte de la letra de su más reciente canción.

