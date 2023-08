Anuel AA insultó fuertemente a un fanático que le arrojó una bandera a la cara

El cantante Anuel AA parece no cansarse de volverse tendencia en las diversas redes sociales debido a los actos que comete y en esta oportunidad fue algo público. El pasado lunes se presentó en España y mientras se encontraba en el escenario hubo un fanático que le arrojó una bandera que le cayó en el rostro.

El boricua de manera inmediata reaccionó y lo terminó ofendiendo delante de todos los presentes y las vulgaridades fueron lo que más impactó a sus fans, y lo que también ha sido llamativo para el resto de las personas que han estado apreciando el video en las diversas plataformas.

“Me cag* en tu madre, en verda’, me cag* en tu madre, cien mil veces, acho cabr**n. ¡Ay Dios mío, Jehová! Es que si tú me conocieras, tú no te atrevieras a hacer eso si supieras“, fueron las palabras que mencionó y que no han tardado en viralizarse.

“Anuel arremete contra un fanático que le lanzó una bandera dándole en la cara”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Sin embargo, no ha querido mencionar nada en su red social de la camarita, donde supera los 36 millones de seguidores, por lo que solamente agregó fotos de su visita a Galicia y escribió: “Otras 40 mil personas más. Gracias España”.

“Mencionando la madre de esa persona porque le pegó con una simple bandera que me imagino que esa fanático lo que quería era que él abriera la bandera de su país”, “Se están pasando los fans con la tiradera de cosas”, “No menciones a Dios después de que le gritó a esa persona lo de su madre”, “Menos mal pusieron la traducción porque ni se entiende. Fue una bandera nada más”, “Revelando su verdadera personalidad”, “¿Cómo pueden seguir o pagar para ver a personas como esta?”, “Después mencionando a dios, este tipo tiene un pacto con el diablo”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Tekashi 6ix9ine provoca a Anuel AA tras posar con su hija Cattleya sin camisa y en su pecho

· Anuel AA presume a su novia y sus fans dicen que hay un “bulto raro” en las partes íntimas de ella

· Anuel AA comparte foto tomado de la mano con su novia y los internautas dicen que es un “travesti”