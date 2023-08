Aspirante presidencial Vivek Ramaswamy afirma que no perseguirá a la familia Biden si es electo

Vivek Ramaswamy, aspirante presidencial republicano y empresario, afirmó este domingo, en una entrevista ofrecida a Fox News, que no perseguirá a la familia del presidente Joe Biden si es electo como mandatario nacional en el año 2024. Así lo reseñó el portal de noticias The Hill.

“La pregunta es, después de que nuestra nación vaya hacia adelante, ¿lo siguiente que quiero hacer es enfocar mi agenda en perseguir a Joe Biden o a su familia? Mi respuesta a esa pregunta es no“, dijo Ramaswamy en una entrevista al programa “Sunday Morning Futures” de Fox News.

El “novato de la política” (como se le conoce debido a que se trata de un aspirante presidencial que no ha tenido cargos de elección pública) aseguró que un hipotético gobierno suyo se enfocaría en el crecimiento de la economía y en terminar el conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Voy a enfocarme en estimular la economía, terminar la guerra en Ucrania y en declarar la independencia (de Estados Unidos) de China. Así es como ganaremos como nación”, aseveró.

Asimismo, Ramaswamy afirmó que indultaría al expresidente Donald Trump, así como a los manifestantes pacíficos que estuvieran involucrados en la protesta del 6 de enero de 2021, una fecha que ha sido conocida como el día del “Asalto al Capitolio”.

“No, no voy a manejarme por la venganza y el resentimiento. Me va a guiar la integridad. Aunque el primer paso para llegar allí es que no puede haber reconciliación sin la verdad”, dijo el empresario.

El comentario de Ramaswamy parece aludir a las investigaciones que lleva a cabo la Cámara de Representantes en torno a la familia Biden. De hecho, el empresario republicano ya ha acusado a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, “recibió un soborno”

De acuerdo con información de The Hill, Ramaswamy, Un empresario de 37 años de edad cuya campaña consiste en “Revivir la Identidad Americana” y que ha sido denominado por los medios de comunicación como un candidato “anti-woke” sumamente adinerado, es uno de los candidatos con más popularidad en las primarias del Partido Republicano, aunque bastante por detrás de aspirantes como Trump o el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Sigue leyendo:

– Quién es Vivek Ramaswamy: el aspirante presidencial republicano que iguala a DeSantis en las encuestas

– Vivek Ramaswamy sugiere que el presidente Joe Biden ayuda a Ucrania porque su hijo “recibió un soborno”

– Donald Trump dice en Iowa que es el único republicano que puede ganar las elecciones presidenciales de 2024