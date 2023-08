Hombre de Massachusetts se declaró culpable de amenazar con una bomba a un funcionario de EE.UU., según el DOJ

Un hombre de Massachusetts, identificado como James W. Clark, de 38 años de edad, se declaró culpable este viernes de haber amenazado con una bomba a un funcionario de Estados Unidos, según informó el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el diario The New York Times, Clark, oriundo de Falmouth, Massachusetts, envió la amenaza el pasado 14 de febrero de 2021, y decía que el oficial (que no ha sido identificado formalmente) debía “renunciar para el martes 16 de febrero (de 2021), a las 9:00 AM”, pues, de lo contrario, “se detonaría un dispositivo explosivo en su espacio personal”.

Aparentemente, Clark también habría buscado información relativa a los ataques bomba en el maratón de Boston días antes de haber hecho la amenaza.

El diario The New York Times reseñó que, cuando Clark fue arrestado en julio del año 2022, la secretaria de estado de Arizona, Katie Hobbs, había informado a la prensa que había sido objeto de una amenaza de ataque bomba, por lo que se especula que ella haya sido quien recibió la amenaza de Clark.

No obstante, esta información aún no ha sido confirmada. Actualmente, Hobbs es gobernadora del estado de Arizona.

Clark se declaró culpable de un cargo de hacer una amenaza interestatal, y podría recibir un castigo de hasta cinco años en prisión. La sentencia será impuesta el próximo 26 de octubre.

Actualmente, el caso está siendo investigado por funcionarios de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), quienes integraron el caso a la Fuerza de Amenazas Electorales, un grupo fundado por el DOJ en junio del año 2021 para investigar las amenazas en contra de los trabajadores involucrados en las elecciones.

La razón de esto es que se está investigando el vínculo entre la amenaza de Clark y el hecho de que ciertos políticos, en conjunto con el expresidente Donald Trump, señalaron que hubo fraude en el estado de Arizona durante las elecciones del año 2020. En este estado, el presidente Joe Biden ganó por poco más de 10,000 votos.

