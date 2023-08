Pasantía para estudiantes indocumentados los impulsa a no frenarse por un papel y soñar en grande

En Nueva York son muchas las historias de jóvenes indocumentados que a diario tienen que batallar para poder abrirse camino y perseguir sus sueños, con la barrera que les significa no tener papeles migratorios. Pero al mismo tiempo, diferentes organizaciones y grupos de ayuda en la Gran Manzana hacen contrapeso para garantizar que estudiantes con ganas de “comerse al mundo”, que no cuentan con una “Green Card” o un estatus formal, puedan hacer realidad sus metas y caminar hacia el éxito.

Tal es el caso de Oyate Group, una organización que el año pasado lanzó el programa de pasantías “Beyond Rising” para brindar a jóvenes indocumentados de la ciudad, la oportunidad de obtener habilidades de preparación profesional y tener una práctica remunerada de cinco semanas. Este verano, tras recibir más de 300 aplicaciones, la iniciativa eligió a 45 estudiantes de secundaria y de universidad, mayormente latinos, y los ubicó en pasantías en diferentes departamentos de las universidades Fordham y Lehman College, en El condado de El Bronx, que en palabras de varios de ellos, los está poniendo en un escalón más alto.

Así lo asegura Ashley, estudiante de décimo grado, quien a sus 16 años está teniendo su primera experiencia profesional en un ambiente laboral, y quien tiene claro que ser indocumentada no le pone freno a sus sueños.

“Esta pasantía es una meta cumplida. A mí me ha servido, no solamente para aprender nuevas cosas y estar en un ambiente laboral, trabajar en equipo, aprender diversos formatos en la computadora, mejorar mi inglés y conocer a nuevas persona, que para mí es difícil, porque me cuesta mucho socializar sino que además me ha servido para reconfirmar que un documento no nos frena”, asegura la jovencita, quien cuando termine sus estudios sueña con estudiar medicina o diseño gráfico.

La dominicana, quien está realizando su pasantía en el Instituto de Estudios Mexicanos de Lehman College, escuela de CUNY, donde tiene la responsabilidad de crear Podcasts, recalca que haber tenido la experiencia de hacer prácticas este verano, la deja con más deseos de seguir adelante.

“Por no tener papeles los jóvenes no podemos darnos por vencidos, siempre podemos dar más y aunque las cosas pinten mal, siempre podemos lograr lo que queramos. No podemos dejarnos frenar por un documento, hay sitios como este, donde se pueden hacer muchas cosas. Es importante que veamos que sí hay oportunidades y creo que una pasantía como esta, nos avispa y nos despierta”, comentó la pasante de Lehman College, al tiempo que pidió que se fomenten más programas para jóvenes sin papeles y se reconozca el aporte que hacen a la ciudad.

“Deberían apoyar más programas como este, porque muchas veces muchas personas indocumentadas no tienen posibilidades de estar en ambientes laborales donde se sientan cómodos, y nosotros tenemos mucho que ofrecer, como inmigrantes y como indocumentados, y muchas veces eso no se agradece sino que se denigra”, dijo la estudiante latina. “Y solo por no tener unos papeles, no quiere decir que nos quita nuestro valor. Somos personas iguales que queremos un mejor futuro, y no tener documentos no nos debe parar sino darnos más fuerzas”.

Elvis, quien debió aprender en su pasantía en el mismo campus universitario de El Bronx, labores relacionadas con fotografía, confiesa que aunque su meta es convertirse en un ingeniero químico luego de terminar su escuela secundaria, tiene claro que todo lo que pueda aprender le va ser útil.

“Nunca había tenido la experiencia de estar en un ambiente laboral y esta práctica me hace sentir más profesional. Entendí que tienes que ser más responsable, ser profesional y me alegra que estén apoyando a los inmigrantes a avanzar más porque somos gente con capacidades grandiosas”, dijo el mexicano, de 20 años, quien está en grado 12. “Ser indocumentado no me para, es un reto porque puedo demostrar a la comunidad que no somos como eso que muchos creen que somos”.

Con 23 años, y siendo estudiante universitario de contabilidad, Fernando también reconoce que la pasantía promovida por Oyate Group en Lehman College, le ha cambiado su perspectiva.

Oyate Group impulsa el programa “Beyond Rising”, con 45 jóvenes sin papeles, que realizan prácticas remuneradas en Lehman College Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Esto nos enseña que podemos usar todo lo que hemos aprendido para ser más líderes. La pasantía nos ayuda, nos motiva, y nos hace comprender que no hay límites y metas que no podamos cumplir”, aseguró el dominicano, quien tiene como tarea en su práctica, analizar y estructurar proyecto de comunicación.

Sobre el programa “Beyond Rising”, que promueve las pasantías remuneradas, su directora, Augustina Warton, aseguró que urge que haya más proyectos que den oportunidades de crecer a estudiantes sin documentos.

“Este programa les da más esperanzas y ánimo para seguir adelante, pues desafortunadamente vemos que a diferencia de otros jóvenes que tienen documentos y pueden estar en programas de trabajo de verano, los estudiantes sin documentos no tienen esas oportundiades, y es por eso que estamos tratando de crear más conciencia sobre la importancia de que se les de más oportunidades a los jóvenes indocumentados”, asegura la promotora de la iniciativa, que el año pasado benefició a 20 estudiantes sin papeles.

Neysy Vicente, coordinadora del programa de Oyate Group, advierte que la pasantía, que este año comenzó el 7 de julio y se extenderá hasta agosto con jóvenes de países diversos como Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Jamaica, y México, entre otros, les da “carácter y disciplina”.

“Nuestra meta es llevarlos a otro nivel, a través de un programa que trata de llenar el vacío en la comunidad que actualmente hay para los jóvenes indocumentados. En Oyate buscamos vacíos en los jóvenes y otros grupos donde vemos que podamos ayudar y tratamos de llenar esas faltas”, dijo la líder hispana, quien agregó que para el próximo año, el proceso de aplicación comenzará en febrero y basta con que los jóvenes interesados envíen sus solicitudes.

“Nosotros buscamos que compartan algo íntimo, algo que quieren hacer, que nos digan quienes son y elegimos a los que se dan a conocer más y a quienes veamos que podemos asistir y ayudar a formarlos”, dijo la coordinadora. “Oyate trata de remover el estigma de que no porque uno no tenga papeles no puede lograr sus objetivos. Nosotros tratamos de inculcarles a los jóvenes indocumentados que sus sueños son válidos y tenemos claro que en estas pasantías, lo que van aprendiendo, les va a servir para su futuro y para poder contribuir al mundo”.

Neysy Vicente y Augustina Warton de la organización Oyate Group que promueve la pasantía “Beyond Rising” Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

José Higuera López, director del Instituo de Estudios Mexicanos de Lehman College, departamento donde están haciendo su pasantía varios de los jóvenes seleccionados, manifestó que en la Gran Manzana existen múltiples recursos y becas para estudiantes indocumentados que desean avanzar en sus sueñnos profesionales y los invitó a informarse bien sobre los programas disponibles.

“Hay que decir que en Nueva York sí hay recursos para la comunidad indocumentada, hay muchos recursos, pero falta hacer esa red para saber que está pasando y sitios como CUNY están

abiertos para cualquier persona, sin importar el estatus migratorio”, dijo el mexicano. “Hay recursos para personas indocumentadas, como este programa de Oyate que es una experiencia muy enriquecedora, para que los jóvenes no pierdan las esperanzas de entrar y estudiar a una carrera, porque hay opciones”.

Higuera agregó que además de estar participando en la elaboración de podcast y desempeñarse en áreas de archivo y biblioteca, los jóvenes que adelantan sus pasantías en Fordham y en Lehman College, también hacen labores en una iniciativa de oportunidades educativas ayudando a la comunidad en procesos sobre cómo solicitar becas y entrar a la universidad y en el plan Lehman Stages, que trabaja en la producción de eventos de verano para la comunidad.

José Higuera López, director del Instituto de Estudios Mexicanos de Lehman College de CUNY Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Este es un programa experencial, donde además de ver lo que la universidad tiene para ofrecerles, ellos ven como se pueden desempeñar después de estudiar. Es un programa que sirve

como práctica de trabajo. Tienen que venir en un horario, se les está pagando por venir y tienen experiencia con profesionistas”, dijo el director del Instituto de Estudios Mexicanos, departamento que ha acogido a Fernando, Ashley y Elvis en su experiencia como pasantes.