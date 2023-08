Voto de ecuatorianos en NY en elecciones generales de su país signado por el asesinato de Fernando Villavicencio

Normalmente la tendencia para los comicios celebrados en Ecuador la define una bajísima participación de la diáspora de ese país habilitada para votar en Nueva York. Pero ahora, en las vísperas de un proceso impactado por una demoledora crisis causada por la violencia narco criminal, se abre una interrogante mayor: ¿Se animarán más ecuatorianos inmigrantes a votar o por el contrario se profundizará más la abstención, que en promedio rodea más del 85%, en las últimas tres consultas?

En las últimas horas, en las calles de Corona y Jackson Heights, dos de los vecindarios referentes de la inmigración ecuatoriana en el país, difícilmente la tragedia que significó el asesinato de Fernando Villavicencio, uno los ocho candidatos que aspiran la presidencia del país suramericano, no está en la boca y en el corazón, de unas de las comunidades hispanas con más presencia en la Gran Manzana.

“Yo honestamente no tenía la intención de votar por él, ni por nadie. Ninguno me gusta !Ahora, no sé! Esto vino a dejarnos claro que nuestro país está dolorosamente dominado por las mafias. ¿Nadie puede denunciar a los bandidos, porque los matan?, expresó el inmigrante José Luis Durazno, de 65 años, quien advierte que no está interesado en la política de su país.

“Me moriré en este país esperando un cambio. Ya ni de visita se puede ir. Es triste. Muy triste”, sentenció.

El asesinato de Villavicencio, el miércoles, fue la última cruenta noticia de cómo las bandas criminales y los sicarios actúan en la nación suramericana, en una subtrama que la mayoría está convencida es producto de la infiltración del narcotráfico internacional en los estamentos políticos institucionales.

Esta ola de violencia sangrienta empezó en 2020 con el asesinato de Patricio Mendoza, candidato a las elecciones legislativas. Pero todo se agudizó en los últimos meses de este año: En mayo atacaron a Luis Chonillo, alcalde de Durán y hace un par de semanas sicarios ultimaron a Agustín Intriago, el alcalde de Manta.

Ninguna de estas incidencias sangrientas es ajena a una comunidad inmigrante que percibe que su país está siendo consumido por el despeñadero de la violencia. Que en muchos casos temen siquiera regresar de vacaciones. Que sienten temor por sus familiares que viven allá. Que no ven en un proceso electoral una salida.

Miedo, desesperanza…

La interpretación de muchos, a la distancia, es que el país ya entró en un espiral de miedo y desesperanza, porque ya está claro que el líder político que asoma que va a enfrentar las mafias o va a intentar un cambio, corre el riesgo de ser eliminado físicamente. Así, se resume el comentario recurrente, que se puede escuchar a tono alto, en cualquier esquina de los vecindarios neoyorquinos en donde el sentir ecuatoriano tiene una presencia.

En este escenario, las inmigrantes ecuatorianas María Teresa Mayté y Dayana González buscaban información este viernes de cómo participar en las Elecciones Presidenciales y Legislativas anticipadas, pautadas en la nación andina, para el próximo 20 de agosto.

La novedad para los sufragantes del exterior es la votación telemática. Es decir, no habrán recintos electorales, sino que cada elector empadronado ejercerá su voto por internet.

“Yo no tengo la mínima esperanza de que votando vayan a cambiar las cosas. Y sé que tristemente, la mayoría de mis paisanos, que tuvimos que dejar el país para buscar seguridad y mejores oportunidades piensa como yo. Pero aun así me acerqué para ver cómo se vota”, comentó María Teresa.

Por su parte, Dayana González dice que en los últimos días, no ha dejado de recordar al “señor que mataron”, en alusión a Villavicencio, porque a su criterio es una nueva señal para que el mundo sepa y sus paisanos de la ‘mitad del mundo’ recuerden, la situación tan terrible que vive su país.

“Miles de personas todos los días siguen arriesgando sus vidas, viniendo aquí a este país, para buscar mejor vida. Y a los políticos de allá nada les importa. Un voto no va a cambiar las cosas. Todos ellos finalmente están pensando en enriquecerse. Pero igual quiero saber cómo es el proceso. Y ver, aunque sea a última hora, si existe alguna opción que valga la pena en ese desastre. Me hubiese gustado votar por Villavicencio”, expuso.

La tendencia es una abstención de más del 80% en electores habilitados en NY para sufragar. (Foto: F. Martínez) Crédito: Impremedia

El voto telemático

El voto telemático es uno de los desafíos que tiene esta nueva cita electoral, en donde a la fecha hay 40,894 ecuatorianos registrados para votar en Nueva York.

Lo que en teoría es una novedad tecnológica, que acerca a más personas a votar rápidamente. Para otros, despierta muchas dudas.

En este sentido, el dirigente comunitario Walter Sinche, fundador de la Alianza Ecuatoriana Internacional destaca que es un enigma saber cómo será la respuesta de los votantes, ante todas las incidencias violentas que anteceden a este proceso. Aunque en lo personal interpreta, sin tener acceso a ningún sondeo formal, que “como van las cosas”, la apatía podría ser finalmente la “gran ganadora” para sus connacionales habilitados para sufragar.

“El voto digital despierta muchas confusiones. Lamentablemente muchos ecuatorianos están convencidos que votan, aunque en realidad no eligen.¿Quién cuenta esos votos digitales? Si antes con testigos electorales y votos manuales, la gente no tenía confianza, imagínate ahora?”, reaccionó el activista, quien todavía apuesta que el sistema democrático pueda tener un aliento.

De igual forma, la periodista ecuatoriana Virginia Burgos, radicada en Queens, proyecta que los electores de su país irán a las urnas con “rabia y miedo”. Sin embargo, considera no está nada claro cómo se terminará de procesar esta última tragedia, en donde un grupo de sicarios terminó aniquilando a tiros a una de las opciones electorales.

Por el contrario, Burgos duda que los inmigrantes que están empadronados para votar en varios países tengan la misma intención con la confusión que genera el voto telemático.

“Estamos a una semana de las elecciones. Y creo que hemos tenido muy poca información. Me parece que nuestra comunidad está tan indignada, que todavía no sabe cómo reaccionar al hecho que en nuestro país se asesinen personas de esa manera”, comentó.

Burgos opina que con un poco más de “madurez”, el funeral de Fernando Villavicencio, se hubiese convertido en un impulso para un cambio de rumbo político que lleve al país a la paz.

En esta encrucijada, Nueva York será uno de los bloques electorales más importantes de la diáspora ecuatoriana en el exterior, que tendrán la opción de participar en estos comicios anticipados. Una consulta que además está rodeada por una gran crisis política.

En los últimos comicios generales de Ecuador, cuya primera vuelta fue en febrero de 2021, el 80,47% de los empadronados para acudir a las urnas en el área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, se abstuvo de acudir a las urnas.

El mandato constitucional del actual presidente Guillermo Lasso, elegido en ese proceso, debía haber culminado en 2025, pero el pasado mes de mayo el mandatario decretó la disolución de la Asamblea Nacional y solicitó la convocatoria a nuevas elecciones, un mecanismo conocido como “muerte cruzada”. En medio de un juicio que enfrenta por malversación de fondos públicos.

María Teresa Mayté y Dayana González coinciden en que no perciben una salida política cercana para la cruenta violencia de su país. (Foto: F. Martínez)

Sin ambiente pre-electoral

En vecindarios de Corona – Jackson Heights – Elmursht, un eje importante para la comunidad ecuatoriana en Nueva York, en anteriores jornadas electorales, la propaganda política, los panfletos en las esquinas y cierta algarabía pre-electoral era una constante. En esta ocasión, a una semana de la cita comicial, más allá de los comentarios y las voces de preocupación por el rumbo político que tome el país, la campaña electoral es casi inexistente.

“Nosotros estamos de luto. Perdimos la fe en todo el mundo. Todos nos defraudaron. Por eso ni se asoman por aquí. Los de ayer y los de hoy lo que han hecho es robar”, indicó una vendedora de frutas en la esquina la calle 95 y la Avenida Roosevelt.

Apenas los rostros de la fórmula Otto Sonnenholzner y Ericka Paredes, una de las tantas opciones en la boleta electoral, se imponen en un inmenso pendón si se recorren cuadras y cuadras de la ‘Roosevelt’.

Muy pocas fórmulas presidenciales activaron propaganda en las calles de Queens en estas elecciones generales anticipadas de la nación andina (Foto: F. Martínez)

Hay tiempo para el registro telemático

El delegado del Consejo Nacional Electoral de Ecuador del circuito Estados Unidos y Canadá, Javier David Flores dijo a El Diario que a una semana de la consulta en donde se escogerán presidente y vicepresidente, 15 Asambleístas Nacionales y 2 Asambleístas del Exterior por circunscripción, quienes ya están debidamente empadronados y registrados, tienen tiempo de verificar sus datos para participar en este proceso de forma digital.

“Nos estamos movilizando en varios puntos de la ciudad para apoyar a nuestros ciudadanos en el registro del voto telemático. Solo se requiere la cédula de identidad, el pasaporte o la identificación consular. No importa que estos documentos estén vencidos, para verificar sus datos”, indicó Flores en un punto de información instalado en el Centro Cívico Ecuatoriano ubicado en la 96-09 de la Avenida Roosevelt de Queens.

Esta semana este punto de información estará funcionando lunes, miércoles y viernes de esta semana.

Asimismo, José Sandoval, cónsul del Ecuador en Nueva York, informó que sus connacionales siguen contando con varias vías para aclarar todas sus dudas, durante los días que están por venir, sobre su participación en este proceso: “Hemos abierto en las últimas semanas nuevos puntos de información ampliados, incluso fuera de la ciudad”.

El dato:

Los ecuatorianos residentes en la zona tri estatal tienen como opción consultar: www.voto-telematico.cne.gob.ec para chequear las vías para participar en este proceso.

La abstención como tendencia: