Xavi Hernández pega a LaLiga por penal no sentenciado: “Ha sido una injusticia muy grande. Para mí es una vergüenza absoluta”

Un molesto Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, reclamó este domingo posterior al empate 0-0 contra el Getafe que considera que la actuación del árbitro principal en la jugada final no se asemejó a lo que necesitaba el partido.

Para Xavi Hernández el árbitro no dio buen uso al sistema VAR (videoarbitraje) y criticó la actuación de los jueces, asegurando que no existe un criterio claro a la hora de definir las manos.

El estratega catalán hizo referencia a un penal no sentenciado en falta dentro del área sobre Ronald Araujo al minuto 100′ del partido, que posteriormente fue consultado por el principal en el VAR pero no decretado por una mano previa de Gavi.

“Para mí se inventa la mano. La mano es inventada. Es así. Uno de los puntos era que entendían a los entrenadores y a mí no me han entendido. Para pitar manos tenían que ser claras y esta no lo era. El VAR es una herramienta fantástica y no se usa bien. Es una pena”, dijo Xavi.

Además, Xavi Hernández culpó en su totalidad al árbitro por la decisión, catalogando como una vergüenza la decisión final.

“La responsabilidad es del árbitro. Los límites los pone el árbitro. Esa es mi sensación y mi opinión. A partir de aquí, algo de autocrítica y en la segunda parte hemos sido valientes, hemos abierto el campo, hemos tenido claro y al final, la polémica. Es clarísima (la falta sobre Araujo). El producto es una vergüenza“, añadió.

Por último, también insistió que el VAR sirve para impartir “justicia futbolística” y que en esta ocasión, no lo hizo.

“No es la primera vez que nos expulsan. La mano de Gavi no queda clara. Estamos contrariados, ha sido una injusticia muy grande. Para mí es una vergüenza absoluta. A mí me interesa ahora mejorar el juego y el resultado. Nos llevamos un punto insuficiente. Ha sido un partido muy difícil de jugar. Muy complicado”, concluyó.

Sigue leyendo: