Derek Jeter volverá con los New York Yankees para participar en su primer “Día de Leyendas”

El legendario ex capitán de los New York Yankees, Derek Jeter, volverá a la organización por un día para formar parte del “Día de Leyendas” (Old Timer’s Day) que se celebrará en el Yankee Stadium el 9 de septiembre, aunque en esta ocasión no se disputará un juego como sí ocurrió el año pasado.

Los Yankees llevarán a cabo este evento por vez número 75 en su historia y Jeter será una de las varias ex estrellas que dirán presente, entre las que destacan sus excompañeros como el panameño Mariano Rivera, el boricua Jorge Posada y el lanzador Andy Pettitte.

Derek Jeter fue homenajeado por los New York Yankees el 9 de septiembre de 2022. Foto: Jim McIsaac/Getty Images.

También asistirán el mítico ex manager Joe Torre, Ron Guidry, Constantino “Tino” Martínez, Paul O’Neill, Willie Randolph, el actual dirigente Aaron Boone, el héroe de la postemporada Bucky Dent, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del 2009 Hideki Matsui y los actuales comentaristas del YES Network David Cone y Jeff Nelson

A diferencia cómo se festejó este evento en 2022, los Bombarderos del Bronx no planean disputar un juego y en lugar de ello, se empleará un formato de preguntas y respuestas en el que las leyendas del equipo compartir su experiencias y más gratos recuerdos con la organización durante su época como jugador.

Esta será la primera ocasión en la que Derek Jeter participe en el “Día de Leyendas” desde que se retiró en 2014 tras 20 temporadas en las que se convirtió en Novato del Año, ganó cinco Guantes de Oro, cinco Bates de Plata, fue seleccionado 14 veces al Juego de Estrellas, y ganó una Serie Mundial.

