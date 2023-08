Celso Ortiz ya trabaja con el Club Pachuca: “Contento de estar aquí, quiero dejar un legado”

El futbolista paraguayo y antiguo jugador de Rayados de Monterrey, Celso Ortiz, ya se encuentra reforzando las filas del Club Pachuca para encarar el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX y este lunes ofreció sus primeras declaraciones como jugador oficial de los Tuzos; aseguró que espera lograr grandes metas con el equipo y que los apoyará lo mejor posible para poder brindarle un legado a los más jóvenes.

Estas declaraciones las realizó el volante durante una entrevista con el equipo de prensa de los Tuzos de Pachuca, donde resaltó lo emocionado que se siente de formar parte de un equipo tan histórico en los últimos años como esta organización y aseguró que confía en poder quedar campeón gracias al respaldo del cuerpo técnico y del resto de sus compañeros.

Es importante recordar que Ortiz conversó con el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, quien fue el encargado de poder convencerlo para que pudiera firmar un contrato con el equipo de la capital de Hidalgo y así abandonar formalmente las filas de los Rayados de Monterrey para esta temporada.

“Contento de estar aquí, conocer a mis compañeros. Me llamó Jesús Martínez, tuve el agrado de platicar con él. Me convenció rápido por el carisma que tiene y no dudé porque Pachuca es un equipo grande que siempre pelea y listo para empezar a entrenar. Quiero dejar un legado, hay varios jóvenes y me gustaría que siguieran mi legado”, dijo el sudamericano que llegó a la Liga MX en el año 2016 proveniente del AZ Alkmaar de la Eredivisie de Países Bajos.

Para finalizar, Celso Ortiz detalló que conversó con sus compañeros de Rayados de Monterrey que tuvieron pasado en Pachuca, como Stefan Medina, para hablar sobre las perspectivas de la organización; esto debido a que Medina llegó a convertirse en campeón del torneo Clausura 2016 y en la Liga de Campeones de la Concacaf 2016-2017.

“Tengo compañeros de Monterrey que estuvieron acá y me han platicado cosas buenas del club, he platicado con el profe Almada y lo conozco bien. Eso también me convenció”, concluyó.

