Fernando Ortiz sobre la semifinales de Leagues Cup: “Todo un país está detrás de Rayados”

Rayados de Monterrey se alista para lo que será el importante partido de la sefiminal correspondiente a la Leagues Cup, competencia que reúne a los equipos de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX es un mismo escenario, y donde los aztecas se enfrentarán al Nashville para intentar clasificar a la gran final de este torneo.

Ante este hecho el director técnico de ‘La Pandilla’, Fernando ‘Tano’ Ortiz, decidió hablar sobre la importancia de este partido para todos los miembros de la plantilla y especialmente para todos los fanáticos del fútbol mexicano, debido a que Rayados es el único equipo de la nación centroamericana que se mantiene con vida en la Leagues Cup.

“Hoy sabemos que todo un país está detrás de Rayados, para que pueda pasar a la Final de Leagues Cup. La responsabilidad que cargamos al salir de Monterrey y enfrentar a toda la MLS, es extra. Los jugadores entienden la situación, saben que hoy todo un país está detrás de Monterrey para pasar a la final”, expresó durante la conferencia de prensa previa al partido contra el Nashville.

La institución de Monterrey se mantiene invicta en eliminaciones directas contra los equipos de Estados Unidos en los torneos internacionales, por lo que esperan poder mantener este positivo rendimiento contra el Nashville, una plantilla que ha dado la sorpresa en la Leagues Cup y que ya derrotó a las Águilas del Club América y a los Diablos Rojos del Toluca.

“Queremos seguir ganando. No importa la edad que tenga Nashville, dentro del campo de juego somos once contra once. Dentro del campo de juego no hay estadísticas, la única ventaja que puede tener Nashville, es la localía”, agregó.

Para finalizar, el entrenador detalló que todos los miembros de su plantilla entienden la importancia de este encuentro y que están enfocados en dar su mejor desempeño para poder llegar a la final; asimismo afirmó que le gustaría mucho poder enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi en dicha instancia al tratarse de uno de los mejores futbolistas del mundo.

“No esquivamos nunca la realidad con respecto a esa realidad de competencia deportiva. Los chicos también entienden la situación, no es para dejar de lado, pero saben que todo un país está detrás de Monterrey para que pueda pasar a la Final”, concluyó Fernando Ortiz.

