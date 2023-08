JLo y el bochornoso momento que vivió tras desgarrarse su vestido en un sitio público

En diversas oportunidades, Jennifer López ha manifestado que Italia es uno de sus destinos favoritos y de manera constante viaja para disfrutar de sus hermosos paisajes y esta vez se trasladó a Capri, y los fanáticos no se contuvieron y disfrutaron a su lado.

A su vez, tomó un micrófono para poder interpretar algunas canciones que se han convertido en éxitos mundiales, mientras que los presentes se tomaron el tiempo de ayudar con algunos instrumentos musicales. Además, uno de los temas que interpretó fue Let’s Get Loud, estrenado en 1999 y pertenece a su álbum ‘On the 6’. Sin embargo, no fue lo único porque también gozaron de ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor.

La empresaria y bailarina siempre termina cautivando a más de uno con los atuendos que utiliza, no solamente para eventos, también para cuando se dedica un tiempo para ella, y esta vez no fue la excepción porque se puso un vestido manga larga gris con lentejuelas, y los accesorios le dieron un toque delicado a su atuendo.

En todo momento se mostró muy emocionada con las canciones que interpretó, solamente que ocurrió un inconveniente que no se esperaba y es que al levantar su brazo derecho su vestido gris se rasgó a la altura de su hombro y su axila, por lo que terminó mostrando parte de su piel, pero como toda una profesional eso no la detuvo y siguió como si nada hubiese ocurrido.

El incómodo hecho se registró cuando la esposa de Ben Affleck se encontraba en la reconocida ‘Taverna Anema’, al tiempo que se vio acompañada de su manager Benny Medina.

La también actriz aprovechó su perfil de la red social de la camarita, donde cuenta con más de 250 millones de seguidores, debido a que compartió parte de lo que estaba comiendo en un lujoso restaurante del país europeo. Por ello, mostró las personas con las que estaba pasando un rato agradable, mientras estaba consumiendo uno de los platillos más reconocidos en el mundo.

