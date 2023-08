Rodrygo reveló cómo llamó la atención del Real Madrid y dejó esperando al FC Barcelona: “Ni siquiera tuve que pensarlo”

Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid y la selección de Brasil, ha hecho públicos varios detalles de cómo logró fichar por el conjunto ‘Merengue’, un proceso en el que dejó varado al FC Barcelona cuando ya tenía “prácticamente todo cerrado”, algo que en su momento generó gran molestia en la directiva azulgrana.

En una entrevista concedida al medio brasileño ‘Ge’, Rodrygo comentó cómo llegó a recibir varias ofertas de grandes clubes del mundo, entre ellos el equipo culé. Sin embargo, su deseo de ir al Madrid y el hecho de tener paciencia, fueron la clave para lograr su sueño.

“Le preguntaba a mi padre: ‘¿Nada del Real Madrid?’ Llegaban propuestas de todos los equipos y nada del Madrid. Ahí le pedí que esperara al fin de semana porque teníamos un partido contra el Vitória y le dije: ‘Me voy a salir en ese partido y el Real Madrid lo va a ver”, contó.

Luego de cuatro temporadas, Rodrygo se ha ganado el honor de llevar el dorsal ’11’ del Real Madrid. Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images.

Sobre ese momento, recuerda que su padre se llegó a molestar puesto que tenían una buena “oferta del Barcelona encima de la mesa”, misma que lo llevaría a jugar junto al argentino Leo Messi, pero luego decidió apoyar a su hijo y “esperó”.

Finalmente el extremo cumplió con su promesa y deslumbró en aquel partido con el Vitória marcando tres goles y repartiendo una asistencia para llamar la atención del equipo del Santiago Bernabéu, que terminó llamando a su puerta.

“Durante el partido el Real Madrid llamó a mi padre y ni siquiera tuvo que hacerle una oferta. Solo le preguntaron si quería ir y mi padre ya sabía mi respuesta”, explicó.

El jugador contó que al día siguiente de aquel partido, se encontraba descansando en su casa y jugado videojuegos cuando su padre entró en la habitación con una camiseta del FC Barcelona y una del Real Madrid.

“Tomó las dos camisetas, me las tiró y me dijo: ‘Ahora eliges tú’. No lo entendí, pero ni siquiera tuve que pensarlo, fue el Madrid”, comentó el jugador sobre el momento de la que hasta ahora ha sido la elección más importante de su vida y la más acertada.

