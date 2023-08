Aaron Judge no necesitará pasar por el quirófano en la temporada baja, según el manager Aaron Boone

La temporada de Aaron Judge ha estado mermada por un par de lesiones que lo han hecho perder casi 60 juegos de esta temporada. La más reciente fue un desgarro en un dedo de su pie derecho, el cual se produjo en un choque contra una reja al tratar de capturar una pelota en pleno juego.

Este incidente lo dejó fuera por mes y medio, aunque hace un par de semanas volvió a la acción. Sin embargo no ha tenido el mismo rendimiento que venía mostrando y algunos reportes indicaban que existía la posibilidad de ser operado en la temporada baja.

Pero estos rumores fueron desestimados por el propio manager del equipo Aaron Boone, quien en una entrevista para MLB.com dejó claro que el toletero de los Yankees no pasará por el quirófano al final de la temporada.

“Una cirugía no está en los planes. Todavía no llegamos al receso de temporada, pero le está yendo bastante bien. El hecho de que ha podido disputar una buena cantidad de juegos en el terreno, creo que es un testimonio para ello. Y luego tan sólo verlo correr alrededor de las bases un poco, siento que he visto una mejoría permanente en esa área”, explicó Boone.

Aaron Judge y Aaron Boone /Getty Images

Desde el regreso de Judge a la titularidad de los Yankees, el MVP solo ha impulsado 5 carreras y ha conectado 3 vuelacercas en los últimos 16 encuentros. Para un promedio de .260.

Los Yankees siguen muy en el fondo de la División Este de la Liga Americana con un récord de 60-60 y con muy pocas chances de meterse a los playoffs a falta de 42 encuentros para terminar la temporada. La novena del Bronx no faltaba a una postemporada desde 2016.

Ofensiva apagada

La gran falla de los Yankees esta temporada ha sido la falta de ofensiva. El equipo que dirige Aaron Boone tiene la quinta peor ofensiva de la Liga Americana, y hasta antes de la vuelta de Judge, tenían el segundo promedio más bajo en todas las Grandes Ligas.

Esta falta de contundencia para crear carreras, aunada a las incontables lesiones, le han pasado factura al equipo neoyorquino. Que entró en una racha negativa que no se veía desde la temporada 1995.

