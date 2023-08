Edwin Castro, identificado como ganador de los $2,000 millones del Powerball en California, estaría gastando unos $21,000 semanales en seguridad las 24 horas

Edwin Castro, identificado como ganador de los $2,000 millones del Powerball en California, gasta aproximadamente, $21,000 semanales en guardias de seguridad por vigilancia las 24 horas del día.

Un reporte de The Mirror esta semana realiza el cálculo con base en un reporte previo del New York Post que especifica que Castro contrató a tres oficiales de seguridad para acompañarlos en turnos rotativos.

Los costos por servicios personalizados de seguridad varían. Sin embargo, de acuerdo con la compañía Global Risk Solutions, Inc., un guardia puede cobrar entre $85 por hora a $125.

Partiendo de esas cifras, el máximo que estaría pagando Castro por vigilancia serían $21,000 a la semana.

Con la deducción por impuestos y tras la selección del desembolso en un solo pago único, Castro se quedó con aproximadamente $997.6 millones. Parte de ese dinero, el hispano lo invirtió en dos mansiones, cuyo costo total estimado ascendió a $30 millones.

El residente de Altadena fue anunciado ganador del máximo premio en la historia de la lotería el 14 febrero pasado. Poco más de una semana después, José Rivera presentó una demanda que se litiga actualmente en la Corte de Alhambra en la que alega que él es el verdadero ganador del “jackpot” y que le robaron el boleto premiado.

Según Rivera, Urachi F. Romero, quien también aparece como demandado en el recurso, tomó ilegalmente el tiquete ganador que luego cobró Castro.

La demanda no especifica cómo el boleto pasó de unas manos a otras.

Romero, quien le rentaba una habitación en su casa a Rivera el año pasado, rechazó en entrevista con el NYP haberse apropiado del tiquete. Sin embargo, aseguró que el documento lo compró y le pertenece a Rivera.

Rivera no ha hecho declaraciones públicas sobre las alegaciones que hace en la demanda.

Castro tampoco se ha expresado públicamente. Su abogado David De Paoli indicó el mes pasado a The U.S. Sun que prevalecerán en el pleito ya que la demanda, supuestamente, no tiene base legal.

“No hay ninguna base o fundamento legal en esta demanda. En este punto, nosotros estamos trabajando en el proceso de servicio, pero hay problemas enormes con la demanda”, planteó De Paoli.

“En un punto, va a ser claro que Edwin G. Castro es el propietario legítimo del boleto”, añadió.

“Yo no sé si ellos quieren que se les pague y obtener dinero, pero no van a recibir un solo dólar“, anticipó el abogado sobre las posibles intenciones de los otros dos hispanos.

