Lili Estefan regresó a ‘El Gordo y La Flaca’ después de estar dos semanas ausente

La conductora de televisión Lili Estefan el pasado martes volvió a ‘El Gordo y La Flaca‘ después de haberse mantenido durante dos semanas ausente en uno de los estudios de Univision. A su vez, estuvo disfrutando de algunos días de descanso, momento donde aprovechó para presumir su paso por República Dominicana.

Sin embargo, el pasado martes se encontraba de regreso a su domicilio, aunque hubo algunas actividades que tuvo que realizar en el país antes mencionado y volvió a tomar sus maletas y un avión para poder cumplir.

A su vez, se mostró muy alegre con algunas ondas en su cabello, así como un ceñido vestido rojo con un gran escote que dejó poco a la imaginación de quienes se mantienen atentos al contenido que transmiten diariamente. “Comenzamos con @rauldemolina y @liliestefan regresando de sus vacaciones directamente desde #republicadominicana”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada.

Karina Banda, Clarissa Molina, Ninel Conde y Dayanara Torres fueron algunas de las destacadas personalidades del mundo del entretenimiento que le hicieron la suplencia a ‘La Flaca’, al tiempo que cada una de ellas manifestó su alegría por poder compartir junto a Raúl de Molina.

Además, los usuarios de la red social de la camarita expresaron su alegría por ver nuevamente a la conductora a través de la pantalla de Univision donde llevan los pormenores de la farándula, aunque también enviaron sus condolencias por la tragedia que se registró en República Dominicana.

“Gracias por reconocer que somos un país donde hay de todo, pero mucha gente buena y hospitalaria, bendiciones”, “Hay que ser más humildes y no presumir, es un programa familia y no de presumir”, “Siempre serán bienvenidos”, “Lili Estefan ya está viejita y toda arrugada”, “Lili ya está para retirarse, “Aquí los recibo con los brazos abiertos”, “Bienvenida flaca, ahora si están perfectos”, “Que gusto verte de nuevo. Sinceramente, cuando no estás en el programa NO me llama la atención verlo”, “Bienvenida @liliestefan ya nos hacía falta verla en el show”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

