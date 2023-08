Lili Estefan vestida de blanco y acompañada de sus hijos aclara si tiene novio o no

La presentadora de televisión Lili Estefan este martes sorprendió a quienes se mantienen atentos a su carrera profesional, debido a que lleva más de 20 años activa trabajando en el programa ‘El Gordo y La Flaca‘ y ha sabido ganarse el cariño de miles y miles de personas en todo el mundo.

Recientemente, ofreció una entrevista a ‘HOLA! USA’ momento donde aprovechó para dar detalles de su vida personal y profesional, aunque la sesión de fotos que compartieron sin duda llenó de ternura las redes sociales, debido a que estuvo acompañada de sus dos hijos, al tiempo que ella lució un hermoso vestido blanco que atrapó las miradas de más de uno.

Durante la entrevista le consultaron que sí tiene novio, y es que después que se divorció del padre de sus dos hijos no se le ha vuelto a ver con ningún otro caballero. Por ello, respondió: “Nunca estoy sola, es la verdad”.

“Yo bromeo todo el tiempo sobre la relación de pareja. La gente se imagina que después de pasarme 28 años con mi ex, yo necesito una persona a mi lado. Lo que menos he querido es una persona constante, porque obviamente salí de los 20 años, hasta los 50 que me pasó esto, con la misma persona. El proceso es difícil y yo creo que hasta que tú no te sientes totalmente recuperada, por lo menos yo, no he querido estar con una persona”, agregó.

“Ahora mis chistes todo el tiempo, cuando tienen que ver con parejas públicamente, tengo plan A, plan B, plan C, plan D, porque, efectivamente, de que hay enamorados por todos lados, los hay, que me hacen sentir espectacular, sí… de que se han portado conmigo todos, espectacular. Ahora es la mujer la que lleva la pauta y entonces soy yo la que un día tiene que decidir a dónde voy y con quién, y aún no he llegado ahí“, también agregó a ‘HOLA! USA’.

Lili ofreció los pormenores de lo que fue el duro momento que le tocó atravesar por su divorcio, al tiempo que fue una situación que afectó a sus hijos por más que ella no hubiese querido. Por ello, explicó que se siente bien como la está pasando en esta etapa de su vida.

“No sé, es que creo que he estado muy bien como estoy. Me he divertido, lo he gozado… tengo momentos de soledad como tienen todas las mujeres, pero lo manejo muy bien. Ya hasta mis hijos me dicen, ‘ya decídete por uno'”, dijo.

