Restaurantes deben pagar casi $5 millones en multas por violar Ley de Semana Laboral

Las tiendas de comidas Panda Express, Au Bon Pain, y “Raise the Roost” de 7-Eleven, deberán pagar $4.5 millones combinados en restitución a casi 2,400 trabajadores y $417,000 en multas civiles, para resolver violaciones de la Ley de semana laboral justa de la ciudad.

La comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés), Vilda Vera Mayuga, anunció este miércoles millones de dólares en restitución para empleados de tres importantes cadenas de restaurantes y también están obligadas a cumplir con la ley de pago justo en el futuro.

“Mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal ya es un desafío para muchos neoyorquinos, pero es casi imposible sin un horario de trabajo predecible”, expresó en un comunicado la comisionada del DCWP, Vilda Vera Mayuga. “La programación predecible permite a los neoyorquinos que trabajan equilibrar el cuidado de sí mismos, de sus familias y de sus seres queridos. A todos los trabajadores de comida rápida de la ciudad de Nueva York, si creen que han estado experimentando una programación injusta en su lugar de trabajo, les instamos a que se comuniquen con nosotros lo antes posible”, agregó la funcionaria.

Panda Express pagará $3.15 millones en restitución a más de 1,400 trabajadores y $300,000 en sanciones civiles. Como parte del acuerdo, tendrán que pagar más de $8,000 en salarios atrasados ​​a un trabajador que fue despedido en represalia por ejercer sus derechos bajo la Ley de Semana Laboral Justa. La investigación de DCWP también encontró que, en todas las ubicaciones de la ciudad de Nueva York, Panda Express violó la Ley de Semana Laboral Justa al no:

. Pagar primas por cambios de horario y cierre de turnos, dar a los trabajadores actuales la oportunidad de trabajar más horas regulares antes de contratar nuevos trabajadores.

. Obtener el consentimiento de los trabajadores al agregar horas a su horario o exigirles que trabajen en turnos de cierre.

. Dar a los trabajadores los horarios de trabajo 14 días antes del inicio del horario.

Au Bon Pain pagará casi $1.2 millones en restitución a más de 950 trabajadores y más de $108,000 en multas civiles. La investigación de DCWP sobre Au Bon Pain encontró que 14 ubicaciones de la ciudad de Nueva York violaron la Ley de Semana Laboral Justa al no:

.Pagar primas por cambios de horario

.Dar a los trabajadores actuales la oportunidad de trabajar más horas regulares antes de contratar nuevos trabajadores

.Obtener el consentimiento de los trabajadores al agregar horas a su horario.

“Raise the Roost” de 7-Eleven pagará casi $143,000 en restitución a 30 trabajadores y más de $9,000 en multas civiles. La investigación de DCWP encontró que la ubicación de Raise the Roost en 82 Greenwich Street en Manhattan violó la Ley de semana laboral justa al no:

.Pagar primas por cambios de horario.

.Dar a los trabajadores actuales la oportunidad de trabajar más horas regulares antes de contratar nuevos trabajadores.

.Obtener constantemente el consentimiento de los trabajadores al agregar horas a su horario

dar a los trabajadores los horarios de trabajo 14 días antes del inicio del horario.

“Nuestros trabajadores del servicio de alimentos ponen todo de su parte en su trabajo, alimentando a millones de neoyorquinos diariamente”, manifestó la concejal Marjorie Velázquez, presidenta del Comité de Protección al Consumidor y al Trabajador. “Demasiadas corporaciones y equipos gerenciales se aprovechan de sus empleados al violar sus derechos de semana laboral justa, y la falta de responsabilidad en torno a los horarios predecibles es una carga, lo que les quita los derechos de los empleados y el equilibrio entre el trabajo y la vida. Este acuerdo sirve como un recordatorio de que las corporaciones no tendrían éxito sin sus empleados, y si quieren hacer negocios en la ciudad de Nueva York, deben cumplir con la ley”.