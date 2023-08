Agenda de Eventos: Qué hacer en Nueva York del 17 al 23 de agosto

iLe y compañía en Prospect Park

Este viernes 18 de agosto, sea parte de la continuación del festival de verano BRIC 2023 Celebrate Brooklyn! que estará presentando un concierto de música latina alternativa con iLe, Divino Niño y Sara Curruchich. Oscilando entre hermosas vocalizaciones y las poderosas cadencias del hip-hop, iLe sabe lo que significa romper fronteras; siempre reinventándose, la banda colombiana con sede en Chicago Divino Niño también se presenta, trayendo sus ritmos de baile indie inmersivos; y combinando temas de memoria y resistencia, la cantante guatemalteca Sara Curruchich completará la noche. Gratis. Puertas abren a las 6:00 pm, show a las 7:00 pm. En el Lena Horne Bandshell (9th Street & Prospect Park West Brooklyn). Información: https://www.bricartsmedia.org.

iLe será parte del Festival Celebrate Brooklyn! este viernes./Cortesía

“El Barbero de Sevilla” en Bryant Park

La serie de verano New York City Opera’s Bryant Park continúa con uno de los shows favoritos de la familia “The Barber of Seville” (El Barbero de Sevilla), que se estará presentando este viernes 18 de agosto a las 7 pm. La chispeante música de Gioachino Rossini anima las travesuras de Figaro, el peluquero más famoso de la ópera, en una producción que complacerá a la multitud está completamente escenificada y contará con miembros de la Orquesta de la Ópera de la Ciudad de Nueva York. La entrada es gratuita por orden de llegada. Las actuaciones están diseñadas para disfrutarse de manera informal, no se requieren boletos, con amplios asientos disponibles y mantas de picnic gratuitas para que los miembros de la audiencia las tomen prestadas. Para obtener más información, visite https://bryantpark.org.

Cortesía

Luis Angel en concierto

El cantautor Luis Angel, intérprete de éxitos románticos como Lluvia, Flor dormida, Tú me quemas, La única, entre otros éxitos, retorna a Estados Unidos para complacer a sus seguidores de siempre. El destacado artista argentino se estará presentando en concierto este viernes 18 de agosto en la discoteca The Gaur Bar & Grill (1706 Paterson Plank Rd, North Bergen, NJ 07047) desde las 10:00 p.m. Para más información puede visitar la página www.tickeri.com o llamar al número: 201-6678803.

Cortesía

Carlos Vives en el Radio City

“El Tour de los 30”, el nuevo espectáculo musical de Carlos Vives que recorrerá varias ciudades del país, arranca este sábado en el Radio City de Nueva York. La gira del varias veces ganador del Latin Grammy, es un viaje de reencuentro con sus raíces y los hitos que lo convirtieron en un embajador del sonido colombiano en todo el mundo. Vives está promocionando el lanzamiento de su álbum “Escalona: Nunca se había grabado así”, de los cuales estará presentando varios temas, sin olvidar los clásicos favoritos de sus seguidores como “La Gota Fría”, “Carito”,”Robarte un Beso” y “La Bicicleta”, por nombrar algunos. A las 8:00 pm. Boletos: ticketmaster.com.

Foto: Emma McIntyre/Getty Images

Fiesta de DJ’s en The Shed

La serie “Summer Sway” regresó a The Shed los viernes y sábados por la noche hasta el 26 de agosto, para presentar sesiones de DJ gratuitas en su plaza pública. Desde las 5 pm hasta la puesta del sol, algunos de los mejores DJ y colectivos de Nueva York presentarán hip hop, house, afrobeats, salsa, reggae y más. Este sábado 19 de agosto la fiesta “Nuevayorkinos” contará con la participación de Undocubougie y DJ Ultra Violet. Cedric’s, el bar de The Shed, ofrecerá alimentos y bebidas para comprar. La instalación Summer Sway de este año, From One Comes All, activa La Plaza con un conjunto de coloridos componentes modulares que se pueden reorganizar para crear plataformas, escenarios, asientos, áreas de juegos y pistas de baile. Más información en: theshed.org/summersway

Cortesía The Shed

Salsa estilo Palladium en Coney Island

El salsero dominicano y maestro improvisador José Alberto “El Canario” viene a Nueva York para contagiar a todos con su ritmo este domingo 20 de agosto. El destacado artista estará presentándose junto a Tito Rodríguez Jr. y Machito Jr., hijos de los grandes nombres de la música latina, Tito Rodríguez y Machito, quienes se turnarán para dirigir una orquesta de 17 músicos que incluye miembros originales de la banda para interpretar los grandes éxitos de sus padres y de Tito Puente, tres músicos que estuvieron a la vanguardia de la locura del mambo de finales de los años 40 y 50, y el Palladium Ballroom de Nueva York fue su epicentro. Gratis. De 5:00 a 9:00 pm (puertas abren a las 4:00 pm), en el Coney Island Amphitheater ubicado en el 3052 W 21st St, Brooklyn. Más información: https://cityparksfoundation.org.

Cortesía

Festival latino en Newark

La Alcaldía de Newark, Nueva Jersey, invita a participar en su Festival Latino Anual que se estará celebrando este domingo 20 de agosto, desde el mediodía hasta las 10 pm, en la avenida Bloomfield entre la calle Lake y la avenida Clifton. La fiesta estará encabezada por los merengueros Toño Rosario y Grupo Manía. La Banda del Departamento de Bomberos de Puerto Rico también actuará en el evento. Además, el festival también mostrará el talento de DJ Alex Sensation, Grupo Candela, DJ Reymo, DJMC Cassanova, Bella Estrella, Génesis, Sandra Rey y Dave Chong. Para más información, visite: https://www.newarknj.gov/

Grupo Manía./Cortesía

En Broadway: “Back to the Future: The Musical”

Muy divertido, tanto para quienes están familiarizados con la película que llevó a la fama a Michael J Fox o para quienes no la conocen, es como podemos describir a la versión musical de “Back to the Future” que llegó hace poco a Broadway. La historia, protagonizada por Roger Bart y Casey Likes, comienza cuando Marty McFly, un estudiante adolescente amante del rock, es accidentalmente transportado a 1955 en un carro que viaja en el tiempo inventado por su amigo, el Dr. Emmett Brown. Problemas técnicos hacen que el regreso se complique y cambios en el pasado podrían ocasionar que McFly no existiera, por lo que antes de regresar a 1985, debe asegurarse de que sus padres en edad escolar se enamoren para salvarse. En Londres, “Back to the Future: The Musical” ganó el Premio Olivier al Mejor Musical Nuevo, cuatro premios WhatsOnStage, incluido el de Mejor Musical Nuevo, y el Premio Broadway World al Mejor Musical Nuevo. Se está presentando en el Broadway’s Winter Garden Theatre (1634 Broadway). Entradas: https://www.backtothefuturemusical.com.

Los actores Roger Bart y Casey Likes. Foto: Matthew Murphy y Evan Zimmerman

Comida turca en el nuevo restaurante ‘Nar‘

Cortesía

Nar, que significa granada en turco, así como un símbolo de felicidad y prosperidad, acaba de abrir sus puertas en el Flatiron District. Andy E. Arkun, Erhan Bahceci y Zeynep Tansung combinaron han reunido a un equipo de chefs turcos para ejecutar un menú de platos regionales reinventados utilizando productos del mercado de granjeros de Union Square y proteínas de Amish Country en Pensilvania para servir alimentos limpios, orgánicos y con certificación halal. Conocidos platillos de la comida mediterránea, como el babaganoush, el hummus y la shakshuka , así como platos origiales como el Nar Icli Kofte, un kibbeh desconstruido y los Zucchini Blossoms, rellenos de dos quesos turcos, forman parte del variado menú. Nar está ubicado en el 34 East 20th Street. Para reservaciones, visite: https://www.narrestaurant.nyc/

Cortesía

La agenda de eventos se publica todos los jueves.