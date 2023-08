Vibrio vulnificus: La infección bacteriana rara que ha dejado 3 muertos en el área de Nueva York

Autoridades sanitarias han confirmado la muerte de tres personas este verano debido a una rara infección bacteriana conocida como Vibrio vulnificus en el área de Nueva York.

Esta bacteria ha generado preocupación y ha llevado a las autoridades a “educar” a los residentes neoyorquinos sobre los riesgos asociados con este peligroso patógeno.

Vibrio vulnificus, que se encuentra comúnmente en mariscos crudos y agua de mar tibia, ha sido la causa de estas muertes.

Un residente de Long Island y dos personas de Connecticut sucumbieron a esta infección bacteriana. Aunque es relativamente poco común, la gravedad de las consecuencias ha provocado una respuesta tanto de los funcionarios como de las organizaciones de salud.

“Aunque es raro, la bacteria Vibrio desafortunadamente llegó a esta región y puede ser extraordinariamente peligrosa”, dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado de prensa emitido este jueves.

La muerte en Long Island aún se está investigando para determinar si la bacteria se encontró en las aguas de Nueva York, agrega el comunicado de Hochul.

Connecticut también se ha visto afectado por este brote, con tres residentes de entre 60 y 80 años que fueron víctimas de Vibrio vulnificus. Trágicamente, dos de estos casos resultaron en muertes durante el mes de julio.

Este no es un incidente aislado; las infecciones por Vibrio vulnificus han sido noticia en otros lugares de los Estados Unidos. Carolina del Norte reportó tres muertes relacionadas con esta cepa bacteriana el mes pasado.

Con Vibrio naturalmente presente en agua de mar cálida y agua salobre, el potencial de infección subraya la importancia de la concientización y las medidas preventivas.

Se estima que alrededor de 100 casos de infecciones por Vibrio se informan anualmente en Estados Unidos, sin embargo, debido a la falta de informes y a las infecciones leves que no se prueban, la verdadera escala del problema puede ser mayor, según el Journal of the American Medical Association.

Mantenerse a salvo de Vibrio vulnificus: precauciones

El mensaje de la gobernadora Kathy Hochul enfatiza la necesidad de acciones responsables para protegerse a uno mismo y a sus seres queridos del Vibrio vulnificus. Las precauciones clave incluyen:

1.- Protección de heridas: Te debes asegurar de que las heridas abiertas estén protegidas del agua de mar, especialmente para personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

2.- Mariscos Precaución: Evita consumir mariscos crudos o poco cocidos, ya que pueden albergar la bacteria Vibrio.

3.- Higiene de las manos: Lávate bien las manos después de manipular mariscos crudos.

4.- Evite la contaminación cruzada: Mantén los mariscos cocidos separados de los mariscos crudos y sus jugos.

5.- Atención inmediata de heridas: Si te expone a agua de mar, mariscos crudos o jugos de mariscos, limpie meticulosamente las heridas y los cortes.

Síntomas del Vibrio vulnificus

1.- Síntomas: Los síntomas pueden variar según el tipo de infección. Puede ocurrir diarrea, acompañada de calambres, náuseas, vómitos y fiebre.

2.- Infecciones del torrente sanguíneo: Los signos incluyen fiebre, escalofríos, presión arterial baja y lesiones cutáneas con ampollas.

3.- Infecciones de heridas: La fiebre, el enrojecimiento, el dolor, la hinchazón, el calor, la decoloración y la secreción son indicativos de infecciones de heridas.

Cabe mencionar que el diagnóstico médico rápido es esencial y se puede prescribir un tratamiento con antibióticos. En casos severos, los CDC señalan que puede ser necesaria una intervención quirúrgica, como una amputación, para extirpar el tejido infectado.

Sigue leyendo:

· Ameba “devoradora de cerebros”: el parásito que vive en el agua y enciende las alarmas en Estados Unidos

· Muere bebé de 2 años en Nevada por ameba “comecerebros”

· Los CDC confirmaron que una ameba devoradora de cerebros causó la muerte de un niño en Nebraska