“Con él todo es negocio”: Canelo Álvarez reveló el consejo de Óscar de la Hoya que lo hizo perder su confianza

El reconocido boxeador mexicano y actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, sorprendió a todos sus aficionados al revelar cuál fue el consejo que recibió por parte de Óscar de la Hoya y que lo hizo desconfiar del verdadero interés del promotor mientras todavía formaban un equipo.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para The Breakfast Club, donde el peleador tapatío dio a conocer cada uno de los puntos que le causaron decepción por parte del expugilista y que posteriormente generaron la desvinculación del colorado con Golden Boy Promotions para poder convertirse en un agente libre que se ha alzado como uno de los mexicanos más poderosos de los últimos años.

“Una cosa que yo le escuché decir y nunca se me olvidó, es que a la gente tenías que darle poquito, para que quieran más. Cuando me dijo eso lo tomé, pero a la vez me hizo darme cuenta de cómo era él”, recordó Canelo al referirse sobre el consejo que le realizó ‘The Golden Boy’ cuando todavía trabajaban juntos.

Este hecho le generó una decepción muy grande y fue cuando entendió que para el promotor de boxeo todo es un negocio, por lo que tomó la decisión de alejarse.

“Nosotros éramos leales a él (De la Hoya). Yo fui el único peleador que se quedó con él cuando todos se le fueron, porque soy leal. Y trato a todos como familia y yo hice lo mismo con Golden Boy, pero creo que él no es ese tipo de persona. No sé si es una buena persona o no, pero no es la persona que aparenta ser. Con él todo es negocio”, destacó.

“Yo creo que cuando estás hablando con él, no sabes si te está diciendo la verdad o si está mintiendo. Dice muchas cosas, pero es hipócrita”, agregó el campeón indiscutido.

Para finalizar, Saúl Álvarez le recomendó a todos los peleadores jóvenes a no firmar con Óscar de la Hoya y Golden Boy Promotions al asegurar que no resultarían beneficiados.

“Si un peleador joven me pregunta si le aconsejo que firme con Golden Boy Promotions, yo le respondería que no, que no firme”, concluyó Canelo.

Sigue leyendo:

–David Benavídez vuelve a atacar al Canelo Álvarez tras no aceptar su pelea: “hace lo que quiere, nadie dice nada”

–Jermell Charlo no se la pondrá fácil a Canelo Álvarez: “No será un paseo en el parque”

–Julián Quiñones rechazó a Colombia y mantiene su sueño de jugar con la selección mexicana