David Benavídez vuelve a atacar al Canelo Álvarez tras no aceptar su pelea: “hace lo que quiere, nadie dice nada”

El boxeador mexicano, David Benavídez, parece no poder superar la negativa de Saúl ‘Canelo’ Álvarez al reto que le lanzó públicamente y en reiteradas ocasiones para poder enfrentarlo en el cuadrilátero tras la victoria que registró sin ningún problema contra Caleb Plant; el objetivo del azteca era poder ser el próximo rival del tapatío para el mes de septiembre con el objetivo de poder luchar por el título indiscutido de los pesos supermedianos.

La pelea se había convertido en uno de los mayores deseos de los amantes del boxeo, quienes alegaban que Benavídez es el candidato perfecto para cubrir a un saliente Canelo Álvarez que ya se encuentra en los últimos años de su carrera. A pesar de esta solicitud, el colorado rechazó las constantes peticiones de Benavídez y su padre y a las pocas semanas anunció el combate contra el estadounidense Jermell Charlo.

En unas recientes declaraciones ofrecidas para Fight Hype, el ‘Monstruo Mexicano’ manifestó que se siente sorprendido que el Canelo sí aceptó la pelea contra Jermell Charlo en la ciudad de Las Vegas, por lo que no dudó en volver a lanzar un dardo contra su compatriota por haberlo rechazado en varias oportunidades en la categoría de las 168 libras.

“Honestamente, estaba realmente sorprendido (por su pelea con Charlo). Pero Canelo hace lo que quiere, nadie dice nada al respecto”, resaltó David Benavídez en sus declaraciones.

El boxeador también detalló durante su entrevista que no entiende como el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no ha hecho absolutamente nada para que se lleve a cabo la contienda, esto analizando si realmente lo nombraron como retador oficial para Saúl Álvarez.

“He sido obligatorio durante los últimos tres años y no mencionan eso. Así que no sé. Mi plan es seguir ganando y eventualmente tendrán que enfrentarme”, concluyó el pugilista azteca al analizar la situación con respecto al tapatío.

