Cubana que migró a EE.UU. se vuelve viral por expresar por TikTok que no quiere trabajar y solo recibir “food stamps” (cupones de alimentos)

"Yo no voy a trabajar porque yo no vine a este país a trabajar. Si en mi país, que era mi país, yo no trabajaba, quién te dijo a ti que yo voy a venir a este a trabajar y a pasar trabajo...", expresa la mujer en el video que se popularizó en esa y otras redes este mes